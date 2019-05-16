Samsung Galaxy Note 10 Pro 5G получит соотношение сторон 19 к 9





После введения новых экземпляров Galaxy Note 10, которые будут поддерживать 4G и 5G сети, модельный ряд увеличится до 4 единиц. О возможном соотношении сторон дисплея новинок стало известно благодаря специализированным изданиям, которые обнаружили в базе HTMLTest смартфон Samsung Galaxy Note10 Pro 5G, работающий на операционной системе Android 9 Pie, где было указанно соотношение сторон девайса, которое составило 19 к 9.Дата релиза новой модели пока неизвестна. Также нет информации о возможной стоимости грядущей новинки. Поклонникам бренда остается только ждать официальных заявлений от производителя мобильных устройств.