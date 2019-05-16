Специалисты дали рекомендации по борьбе с бессонницей





Проблемами со сном чаще всего страдают люди, которые испытывают высокий уровень стресса на работе. Часто они не высыпаются, а анализируя произошедшее за день, не могут заснуть долгое время. С увеличением количества стресс-факторов, мешающих нормальному сну, люди начинают искать способы успокоения нервной системы, часто их выбор останавливается на снотворных препаратах.Специалисты считают, что снотворное – это крайняя мера в борьбе с расстройствами сна. Эти препараты обладают рядом побочных действий. Например, часто возникает рассеянность внимания и дневная сонливость, которые плохо скажутся на трудоспособности.Чтобы справится с проблемой засыпания следует уделить внимание установлению режима отхода ко сну. За пару часов до «отбоя» специалисты рекомендуют не нагружать психику использованием гаджетов и проветривать комнату перед сном. Также не лишним будет употребление успокоительных травяных чаев.