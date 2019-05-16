Звезда «Дома-2» Алена Водонаева высказалась о «бунте» в Екатеринбурге
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева высказала о «бунте» в городе Екатеринбург. По мнению телезнаменитости, люди не должны ассоциировать зло с храмом.
Считанные часы назад Водонаева опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, в котором решила обсудить с подписчиками ситуацию, которая на сегодняшний день происходит в одном из российских городов расположенном к востоку от Уральских гор.
По мнению Алены, «стычку» со строительством храма святой Екатерины на месте парка в центре Екатеринбурга сложно назвать экологической, ведь сейчас весь мир наблюдает лишь за одним - насколько равнодушны власти и представители церкви к данной ситуации.
Также Водонаева указала на то, что сейчас люди ассоциируют зло с храмом, чего не должно быть, ведь таким образом в людях напрочь искореняется вера во что-то светлое и неземное.
Не обошла стороной звезда «Дома-2» и поведение российских полицейских, которых, по ее мнению, очень много в стране, поэтому они и начали от безделья так жестоко расправляться с протестантами.
К слову, с мнением Алены согласились буквально все ее подписчики, а жители города Екатеринбург даже поспешили поблагодарить телезнаменитость за подобную поддержку.
Считанные часы назад Водонаева опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, в котором решила обсудить с подписчиками ситуацию, которая на сегодняшний день происходит в одном из российских городов расположенном к востоку от Уральских гор.
По мнению Алены, «стычку» со строительством храма святой Екатерины на месте парка в центре Екатеринбурга сложно назвать экологической, ведь сейчас весь мир наблюдает лишь за одним - насколько равнодушны власти и представители церкви к данной ситуации.
«Почему официальные представители церкви в такой гадкой ситуации говорят о «законности стройки», а не об абсурдности того, что творится в эти дни в Екатеринбурге?» - задалась вопросом экс-участница «Дома-2».
Также Водонаева указала на то, что сейчас люди ассоциируют зло с храмом, чего не должно быть, ведь таким образом в людях напрочь искореняется вера во что-то светлое и неземное.
Не обошла стороной звезда «Дома-2» и поведение российских полицейских, которых, по ее мнению, очень много в стране, поэтому они и начали от безделья так жестоко расправляться с протестантами.
«Я хочу, чтобы в моей стране многотысячную толпу недовольных не били, а слушали и дискутировали!», - подчеркнула Водонаева.
К слову, с мнением Алены согласились буквально все ее подписчики, а жители города Екатеринбург даже поспешили поблагодарить телезнаменитость за подобную поддержку.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:23