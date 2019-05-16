Звезда «Дома-2» Алена Водонаева высказалась о «бунте» в Екатеринбурге

«Почему официальные представители церкви в такой гадкой ситуации говорят о «законности стройки», а не об абсурдности того, что творится в эти дни в Екатеринбурге?» - задалась вопросом экс-участница «Дома-2».

«Я хочу, чтобы в моей стране многотысячную толпу недовольных не били, а слушали и дискутировали!», - подчеркнула Водонаева.

Считанные часы назад Водонаева опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, в котором решила обсудить с подписчиками ситуацию, которая на сегодняшний день происходит в одном из российских городов расположенном к востоку от Уральских гор.По мнению Алены, «стычку» со строительством храма святой Екатерины на месте парка в центре Екатеринбурга сложно назвать экологической, ведь сейчас весь мир наблюдает лишь за одним - насколько равнодушны власти и представители церкви к данной ситуации.Также Водонаева указала на то, что сейчас люди ассоциируют зло с храмом, чего не должно быть, ведь таким образом в людях напрочь искореняется вера во что-то светлое и неземное.Не обошла стороной звезда «Дома-2» и поведение российских полицейских, которых, по ее мнению, очень много в стране, поэтому они и начали от безделья так жестоко расправляться с протестантами.К слову, с мнением Алены согласились буквально все ее подписчики, а жители города Екатеринбург даже поспешили поблагодарить телезнаменитость за подобную поддержку.