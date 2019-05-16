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Принц Гарри рассказал о первых впечатлениях от отцовства

Совсем недавно принц Гарри впервые стал отцом, Меган Маркл родила сына Арчи 6 мая. Герцог Сассекский уже вернулся к выполнению своих привычных обязанностей и успел рассказать журналистам о первых впечатлениях от отцовства.
Принц Гарри рассказал о первых впечатлениях от отцовства

Принц Гарри отметил, 24 часа после рождения Арчи мирно спал, никак не беспокоя своих родителей и обслуживающий персонал. Член королевской семьи сознался, не прошло еще и двух недель, а он уже не представляет своей жизни без сына. Отцу нравится сидеть и просто наблюдать за ребенком, даже когда тот спит. Несмотря на это, герцог Сассекский до сих пор продолжает привыкать к новой роли, ведь это большие изменения не только для него и Меган Маркл, но и для всей королевской семьи.

Джей Чалмерс, друг принца Гарри, рассказал журналистам о том, что отец говорит о своем сыне исключительно с «горящими глазами». Он отметил, рождение первенца сильно укрепило отношения герцога и герцогини Сассекской, уже сейчас они задумываются о втором ребенке.

Пока принц Гарри выполняет свою общественную миссию, недавно он побывал в лондонской больнице, Меган Маркл ни на шаг не отходит от сына Арчи. Супруга вместе со своей матерью внимательно следят за каждым движением новорожденного и отдают все силы этому делу. Сейчас семья живет в пригороде Лондона, в особняке Фрогмор-коттедж. Также Елизавета II выделила им несколько комнат в Букингемском дворце, так как супруги очень часто бывают там и могут захотеть остаться на ночь.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:44

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