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В Москве провели первую трансплантацию искусственного желудочка сердца

Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского провели операцию на сердце пациента, которая не имеет аналогов за всю историю России. Больному имплантировали искусственный желудочек сердца, который создан благодаря последним разработкам российских ученых.
В Москве провели первую трансплантацию искусственного желудочка сердца

Как сообщается, пациентом был мужчина в возрасте 55 лет, у которого при поступлении были проблемы с одышкой и жалобы на нехватку воздуха. В ходе лечения стандартные методы не принесли желаемых результатов, после чего на консилиуме специалистов медицинского заведения было принято решение применить новый подход.

Хирурги имплантировали мужчине искусственный желудочек, который позволил нормализовать работу сердца. Операция проходила на протяжении пяти часов и закончилась успешно. Пациент уже прошел все необходимые исследования и был выписан из медучреждения.

Применение новой технологии позволит лечить ряд заболеваний, при которых ранее было необходимо полностью менять орган. Это позволит значительно уменьшить количество летальных исходов при проблемах с сердцем, поскольку новая технология является более доступной, чем пересадка сердца, для которой необходимо ряд определенных условий.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:49

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