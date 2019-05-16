Наташа Королева купила платье за миллион рублей к своей короне
Наташа Королева обещала презентовать на своем сольном концерте 31 мая драгоценную корону, которую получила в подарок на свое 46-летие. Для демонстрации ювелирного изделия она даже специально приобрела платье, которое показала своим подписчикам в Instagram, стоимость которого, по некоторым данным, составляет 1 миллион рублей.
Наташа Королева возвращается с отдыха в Майами. Она обещала сразу приступить к плодотворной работе над сольным концертом, который состоится 31 мая. На этом концерте она предполагает удивить поклонников не только своими песнями, но и драгоценной короной, которую она получила в подарок от ювелирного дизайнера Татьяны Мельниковой. Чтобы подчеркнуть украшение, певица специально выбрала платье, которое продемонстрировала поклонникам в Instagram. Также вместе с короной Наташа Королева представит коллекцию ювелирных украшений.
Подписчики высоко оценили платье и естественность в образе певицы: «Красивая, всегда эффектная в любом наряде», «Красивое платье, которое шикарным делает Наташа», «Красотка, обожаю и уважаю! Вы реальная и неповторимая».
Наташа Королева возвращается с отдыха в Майами. Она обещала сразу приступить к плодотворной работе над сольным концертом, который состоится 31 мая. На этом концерте она предполагает удивить поклонников не только своими песнями, но и драгоценной короной, которую она получила в подарок от ювелирного дизайнера Татьяны Мельниковой. Чтобы подчеркнуть украшение, певица специально выбрала платье, которое продемонстрировала поклонникам в Instagram. Также вместе с короной Наташа Королева представит коллекцию ювелирных украшений.
Подписчики высоко оценили платье и естественность в образе певицы: «Красивая, всегда эффектная в любом наряде», «Красивое платье, которое шикарным делает Наташа», «Красотка, обожаю и уважаю! Вы реальная и неповторимая».
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:26