Наташа Королева купила платье за миллион рублей к своей короне

Наташа Королева возвращается с отдыха в Майами. Она обещала сразу приступить к плодотворной работе над сольным концертом, который состоится 31 мая. На этом концерте она предполагает удивить поклонников не только своими песнями, но и драгоценной короной, которую она получила в подарок от ювелирного дизайнера Татьяны Мельниковой. Чтобы подчеркнуть украшение, певица специально выбрала платье, которое продемонстрировала поклонникам в Instagram. Также вместе с короной Наташа Королева представит коллекцию ювелирных украшений.Подписчики высоко оценили платье и естественность в образе певицы: «Красивая, всегда эффектная в любом наряде», «Красивое платье, которое шикарным делает Наташа», «Красотка, обожаю и уважаю! Вы реальная и неповторимая».