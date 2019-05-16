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Наташа Королева купила платье за миллион рублей к своей короне

Наташа Королева обещала презентовать на своем сольном концерте 31 мая драгоценную корону, которую получила в подарок на свое 46-летие. Для демонстрации ювелирного изделия она даже специально приобрела платье, которое показала своим подписчикам в Instagram, стоимость которого, по некоторым данным, составляет 1 миллион рублей.
Наташа Королева купила платье за миллион рублей к своей короне

Наташа Королева возвращается с отдыха в Майами. Она обещала сразу приступить к плодотворной работе над сольным концертом, который состоится 31 мая. На этом концерте она предполагает удивить поклонников не только своими песнями, но и драгоценной короной, которую она получила в подарок от ювелирного дизайнера Татьяны Мельниковой. Чтобы подчеркнуть украшение, певица специально выбрала платье, которое продемонстрировала поклонникам в Instagram. Также вместе с короной Наташа Королева представит коллекцию ювелирных украшений.

Подписчики высоко оценили платье и естественность в образе певицы: «Красивая, всегда эффектная в любом наряде», «Красивое платье, которое шикарным делает Наташа», «Красотка, обожаю и уважаю! Вы реальная и неповторимая».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:26

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