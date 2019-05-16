Впервые в мире трансгендерная женщина получила искусственное влагалище из кожи рыбы





В результате трехчасовой операции ученые восстановили и расширили влагалищный канал трансгендерной пациентки. Во время процедуры ученые вставили две отдельные формы для создания влагалища из кожи рыбы. Данный материал не имеет запаха благодаря особой обработке, а также богат коллагеном, способствующим заживлению и обладающим эластичностью. После хирургического вмешательства пациентка будет носить специальный тампон из силикона, который предотвратит закрытие стенок. Ученые уточнили, что им удалось создать вагину физиологической длины и толщины, а после операции пациентка успешно идет на поправку.Согласно прогнозам, спустя несколько месяцев пациентка сможет беспрепятственно заняться сексом. Применявшийся в ходе операции метод стал прорывом в гинекологии, поскольку решает болезненные ощущения после подобных вмешательств, а сама кожа рыбы является доступным и дешевым материалом.