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Впервые в мире трансгендерная женщина получила искусственное влагалище из кожи рыбы

Впервые в мире трансгендерная женщина получила искусственное влагалище из кожи рыбы. Данный материал обладает аналогичной с человеческим кожным покровом эластичностью и считается дешевым.
Впервые в мире трансгендерная женщина получила искусственное влагалище из кожи рыбы

В результате трехчасовой операции ученые восстановили и расширили влагалищный канал трансгендерной пациентки. Во время процедуры ученые вставили две отдельные формы для создания влагалища из кожи рыбы. Данный материал не имеет запаха благодаря особой обработке, а также богат коллагеном, способствующим заживлению и обладающим эластичностью. После хирургического вмешательства пациентка будет носить специальный тампон из силикона, который предотвратит закрытие стенок. Ученые уточнили, что им удалось создать вагину физиологической длины и толщины, а после операции пациентка успешно идет на поправку.

Согласно прогнозам, спустя несколько месяцев пациентка сможет беспрепятственно заняться сексом. Применявшийся в ходе операции метод стал прорывом в гинекологии, поскольку решает болезненные ощущения после подобных вмешательств, а сама кожа рыбы является доступным и дешевым материалом.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:10

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