Звезда «Дома-2» Рита Агибалова показала новый дом на Кипре
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Агибалова (Марсо) продемонстрировала поклонникам новый особняк на Кипре. По словам телезнаменитости, она до сих пор не верит в то, что мечта ее семейства наконец-таки сбылась.
Ни для кого не является секретом, что два месяца назад Рита со своим вторым супругом приняли довольно серьезное решение – продать в России всю недвижимость и переехать на постоянное местожительство на остров в Средиземном море.
По приезду на Кипр супруги довольно быстро приобрели собственный особняк, в котором тут же начали проводиться ремонтные работы. Лишь недавно преобразование дома подошло к концу, о чем Маргарита тут же сообщила у себя на странице в Instagram.
Звезда «Дома-2» опубликовала видеоролик, на котором продемонстрировала пользователям Сети свой тайнхаус на Кипре после ремонта. По словам Маргариты, сейчас они заняты уборкой и расстановкой мебели.
Также Агибалова сообщила подписчикам, что на острове в Средиземном море очень строго с электричеством и его не подключают к дому, пока специальный контроль не убедится в том, что все в порядке и никаких проблем нет.
К слову, вчера Рита заявила фанатам, что в ее доме хоть и красиво, но очень пусто, ведь контроль до сих пор так и не подключил электричество. Сейчас молодая мама вынуждена готовить своему семейству на мангале, однако девушка не исключает вероятность того, что им некоторое время придется кушать в местных ресторанах.
Ни для кого не является секретом, что два месяца назад Рита со своим вторым супругом приняли довольно серьезное решение – продать в России всю недвижимость и переехать на постоянное местожительство на остров в Средиземном море.
По приезду на Кипр супруги довольно быстро приобрели собственный особняк, в котором тут же начали проводиться ремонтные работы. Лишь недавно преобразование дома подошло к концу, о чем Маргарита тут же сообщила у себя на странице в Instagram.
Звезда «Дома-2» опубликовала видеоролик, на котором продемонстрировала пользователям Сети свой тайнхаус на Кипре после ремонта. По словам Маргариты, сейчас они заняты уборкой и расстановкой мебели.
Также Агибалова сообщила подписчикам, что на острове в Средиземном море очень строго с электричеством и его не подключают к дому, пока специальный контроль не убедится в том, что все в порядке и никаких проблем нет.
К слову, вчера Рита заявила фанатам, что в ее доме хоть и красиво, но очень пусто, ведь контроль до сих пор так и не подключил электричество. Сейчас молодая мама вынуждена готовить своему семейству на мангале, однако девушка не исключает вероятность того, что им некоторое время придется кушать в местных ресторанах.
«Скоро включат основное электричество и мы уже спокойно все установим и заживем здесь полноценно!» - отметила Маргарита.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:50