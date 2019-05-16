Звезда «Дома-2» Рита Агибалова показала новый дом на Кипре

«Скоро включат основное электричество и мы уже спокойно все установим и заживем здесь полноценно!» - отметила Маргарита.

Ни для кого не является секретом, что два месяца назад Рита со своим вторым супругом приняли довольно серьезное решение – продать в России всю недвижимость и переехать на постоянное местожительство на остров в Средиземном море.По приезду на Кипр супруги довольно быстро приобрели собственный особняк, в котором тут же начали проводиться ремонтные работы. Лишь недавно преобразование дома подошло к концу, о чем Маргарита тут же сообщила у себя на странице в Instagram.Звезда «Дома-2» опубликовала видеоролик, на котором продемонстрировала пользователям Сети свой тайнхаус на Кипре после ремонта. По словам Маргариты, сейчас они заняты уборкой и расстановкой мебели.Также Агибалова сообщила подписчикам, что на острове в Средиземном море очень строго с электричеством и его не подключают к дому, пока специальный контроль не убедится в том, что все в порядке и никаких проблем нет.К слову, вчера Рита заявила фанатам, что в ее доме хоть и красиво, но очень пусто, ведь контроль до сих пор так и не подключил электричество. Сейчас молодая мама вынуждена готовить своему семейству на мангале, однако девушка не исключает вероятность того, что им некоторое время придется кушать в местных ресторанах.