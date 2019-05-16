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Специалисты разработали рекомендации для начинающих питаться по кето-диете

Существует диета, которая позволяет употреблять пищу высокой жирности, с умеренным содержанием в ней белков и углеводов. Специалисты дали рекомендации для начинающих осваивать этот способ питания.
Специалисты разработали рекомендации для начинающих питаться по кето-диете

Кето-диета набирает популярность не только среди звезд, но и среди обычных людей, которые видят хорошие результаты у своих кумиров. Этот способ питания отличается тем, что при выборе продуктов следует ориентироваться на те, в которых низкое содержание углеводов и белков, а жиры составляют основную часть энергетической ценности. Смысл такого распределения питательных веществ в том, что мозг при недостатке углеводов начинает перерабатывать жиры в вещества, пригодные для поддержания необходимого уровня производительности, тем самым снижая их концентрацию в организме, предотвращая избыточные отложения.

Диетологи предупреждают, что ошибки в расчетах и срывы в ходе следования такому способу питания чреваты осложнениями в плане состояния здоровья. Следует увеличить долю здоровых жиров до 70-80%. Для этого рекомендуется употреблять кокосовое, оливковое и топленое сливочное масло, увеличить долю растительных белков, рыбы, яиц.

Рекомендуется делать пищевые перерывы в диете, например, 12-часовое голодание ускорит метаболизм, позволит сбросить лишний вес. Также стоит обратить особое внимание на физические нагрузки.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:56

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