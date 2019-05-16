Ученые составили рейтинг самых пьющих стран





В ходе исследования были опрошены 120 тысяч граждан с различных стран. Согласно установленным данным, самым пьющим государством в мире оказалась Великобритания, жители которой злоупотребляют алкоголем в среднем 51 раз в год. Вторая строчка досталась США с показателем 50 серьезных запоев в год. Тройку лидеров закрыла Канада, жители которой 48 раз в год «заглядывают в стакан».На четвертом месте оказались жители Австралии, немного отстав от третьего места с результатом 47 раз в год. Закрывает пятерку лидеров Дания, отстав от предшественника аж на 5 позиций. Что интересно, Россия не попала в ТОП этого рейтинга.Самой трезвой страной оказалась Чили, жители которой злоупотребляют спиртным всего 16 раз в год. Низкие показатели также имеют Португалия, Германия, Колумбия и Аргентина.