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Ученые составили рейтинг самых пьющих стран

Ученый из университетского колледжа Лондона провели исследование, в ходе которого установили рейтинг самых пьющих стран. Как показали данные, Россия не вошла в ТОП списка.
Ученые составили рейтинг самых пьющих стран

В ходе исследования были опрошены 120 тысяч граждан с различных стран. Согласно установленным данным, самым пьющим государством в мире оказалась Великобритания, жители которой злоупотребляют алкоголем в среднем 51 раз в год. Вторая строчка досталась США с показателем 50 серьезных запоев в год. Тройку лидеров закрыла Канада, жители которой 48 раз в год «заглядывают в стакан».

На четвертом месте оказались жители Австралии, немного отстав от третьего места с результатом 47 раз в год. Закрывает пятерку лидеров Дания, отстав от предшественника аж на 5 позиций. Что интересно, Россия не попала в ТОП этого рейтинга.

Самой трезвой страной оказалась Чили, жители которой злоупотребляют спиртным всего 16 раз в год. Низкие показатели также имеют Португалия, Германия, Колумбия и Аргентина.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:40

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