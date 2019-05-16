Ксения Бородина опять поставила Даню Сахнова и Таню Строкову на место
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина снова поставила своих подопечных на место. Телезнаменитость повергла в шок просьба Даниила Сахнова и Татьяны Строковой вернуть их обратно на Поляну.
Не так давно руководство телестройки приняло решение отправить на Сейшельские острова пару Сахнова и Строковой. Буквально сразу же по прилету на «Остров любви» Татьяна очень изменилась и начала трепать нервы Даниилу, что сначала удивляло зрителей.
Чуть позже девушка впала в депрессию, объясняя свое состояние тем, что ее возлюбленный снова плохо себя ведет. И лишь на днях выяснилось, что же на самом деле так повлияло на настроение Татьяны, что она даже решила расстаться с Даниилом.
В эфир телеканала «ТНТ» вышел выпуск, где Сахнов и Строкова признаются, что буквально мечтают вернуться в Москву, несмотря на то, что до сих пор так и не решили, будут ли они в будущем вместе. Впрочем, чуть позже ребята заявляют, что разлука может пойти их паре на пользу, поэтому в столицу лучше отправить только Таню.
Нужно сказать, что Сахнов и Строкова попытались обмануть ведущих «Дома-2», указав на то, что только расстояние может спасти их любовь. Более того, Даниил добавил, что у Татьяны возникли очень серьезные проблемы с бизнесом, поэтому ей срочно нужно вернуться в Россию.
Отметим, что просьба героев «Дома-2» не на шутку разозлила Бородину. Ксения поспешила поставить подопечных на место и указала им на то, что никто не собирается их «катать» на Сейшелы и обратно.
Не так давно руководство телестройки приняло решение отправить на Сейшельские острова пару Сахнова и Строковой. Буквально сразу же по прилету на «Остров любви» Татьяна очень изменилась и начала трепать нервы Даниилу, что сначала удивляло зрителей.
Чуть позже девушка впала в депрессию, объясняя свое состояние тем, что ее возлюбленный снова плохо себя ведет. И лишь на днях выяснилось, что же на самом деле так повлияло на настроение Татьяны, что она даже решила расстаться с Даниилом.
В эфир телеканала «ТНТ» вышел выпуск, где Сахнов и Строкова признаются, что буквально мечтают вернуться в Москву, несмотря на то, что до сих пор так и не решили, будут ли они в будущем вместе. Впрочем, чуть позже ребята заявляют, что разлука может пойти их паре на пользу, поэтому в столицу лучше отправить только Таню.
Нужно сказать, что Сахнов и Строкова попытались обмануть ведущих «Дома-2», указав на то, что только расстояние может спасти их любовь. Более того, Даниил добавил, что у Татьяны возникли очень серьезные проблемы с бизнесом, поэтому ей срочно нужно вернуться в Россию.
Отметим, что просьба героев «Дома-2» не на шутку разозлила Бородину. Ксения поспешила поставить подопечных на место и указала им на то, что никто не собирается их «катать» на Сейшелы и обратно.
«Вы что головой своей что ли полетели?» - спросила Ксения у Дани и Тани.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:14