Ученые: Питание матери в старшем возрасте влияет на вес ребенка в период взросления
Эксперты доказали, что питание матери в старшем возрасте влияет на вес ребенка в период взросления. В частности, матери, ограничивающие питание, имеют более худых детей.
Согласно опросу, в котором участвовали 354 кормящие матери, стали известны подробности рациона участников эксперимента и его влияние на вес детей. В рамках проекта Demerath MILK, в котором анализируется состав грудного молока и его влияние на новорожденных, кормящие матери рассказали о своем рационе во время беременности и спустя месяц после родов. Показатель качества диеты основывался на уровне потребления определенных категорий продуктов питания, например, цельного зерна, а также овощей и фруктов. Ученые измеряли количество вредных продуктов в рационе, например, сахара. Рост и вес младенцев измерялись в месяц после рождения, а в возрасте полугода ученые определили количество жира в организме.
Как передает портал “21mm”, матери, придерживающиеся диеты, имели более стройных детей с низким содержанием жира в организме. При этом размер костей и соотношение мышц не изменялось.
Согласно опросу, в котором участвовали 354 кормящие матери, стали известны подробности рациона участников эксперимента и его влияние на вес детей. В рамках проекта Demerath MILK, в котором анализируется состав грудного молока и его влияние на новорожденных, кормящие матери рассказали о своем рационе во время беременности и спустя месяц после родов. Показатель качества диеты основывался на уровне потребления определенных категорий продуктов питания, например, цельного зерна, а также овощей и фруктов. Ученые измеряли количество вредных продуктов в рационе, например, сахара. Рост и вес младенцев измерялись в месяц после рождения, а в возрасте полугода ученые определили количество жира в организме.
Как передает портал “21mm”, матери, придерживающиеся диеты, имели более стройных детей с низким содержанием жира в организме. При этом размер костей и соотношение мышц не изменялось.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:20