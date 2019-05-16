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Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна не всегда прислушивается к матери

Ульяна Добровская, дочь Ренаты Литвиновой, откровенно рассказала о своей жизни, планах и отношениях с матерью. 17-летняя девушка отметила, что часто советуется с родительницей, но не всегда прислушивается к ней.
Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна не всегда прислушивается к матери

Дочь Ренаты Литвиновой уже успела поучится в Лондоне, а сейчас собирается поступать в престижную школу дизайне Parsons, расположенную в Нью-Йорке. Несмотря на юный возраст девушка успела сняться в фильме матери, но ей досталась короткая роль, ее персонаж погиб в самом начале картины. Наследница знаменитой артистки не собирается с юных лет становиться актрисой, сейчас ее интересует только мода, но она готова вернуться в этому вопросу спустя время.

Ульяна Добровская предпочитает сама принимать решения относительно своего будущего, но все равно часто советуется с Ренатой Литвиновой и старается прислушиваться к ее мнению. Несмотря на это, 17-летняя девушка не всегда делает то, что сказала мать. Дочь актрисы отмечает, иногда ее первой реакцией на советы родительницы является злость, но нередко, спустя какое-то время, она соглашается с ней и поступает именно так.

Сначала дочь Ренаты Литвиновой хочет поработать в одном из мировых модных брендов, получить опыт, проверить свои силы и узнать, как работает эта индустрия. Все это ей понадобится в будущем, ведь Ульяна Добровская планирует открыть собственный модный дом, сообщает издание Tatler.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:47

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