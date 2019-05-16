Внедорожник Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам





Новый Volkswagen Tharu официально стал доступен в Китае в октябре 2018 года и уже сейчас смогу вытеснить всех своих конкурентов. Количество продаж превысило результаты Hyundai ix35, Toyota RAV4, Honda CR-V и даже бестселлера Nissan Qashqai. Автолюбители очень высоко оценили не только внешний вид транспортного средства, но и его оснащение. В салоне установлены сидения с кожаной отделкой и виртуальная приборная панель. Имеется панорамная крыша и возможность беспроводной зарядки смартфона. В базовой версии также выделяются легкосплавные диски на 18 дюймов.Техническое оснащение Volkswagen Tharu радует своим разнообразием. Имеется возможность купить модель с мотором объёмом 1,2 или 1,4 литра мощностью 116 и 150 лошадиных сил соответственно. Любителям более мощных двигателей подойдёт 2-литровый 186-сильный агрегат. Всё работает в паре с механической КПП на шесть скоростей или роботизированной коробкой DGS7. Цена начинается от 165 тыс. юаней или 1,5 млн рублей.