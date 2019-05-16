Ученые из Франции предупредили о вреде светодиодных ламп для глаз
Французские специалисты предупредили общественность об опасности использования светодиодных ламп. Данные аппараты способны спровоцировать повреждение чувствительной сетчатки глаза.
Новое исследование подтвердило ранее замеченное негативное воздействие интенсивного светодиодного света. В частности, его считают “фототоксичным”, и ученые доказали, что оно грозит необратимой потерей клеток сетчатки, а также в целом снижением качества зрения. В отчете французского регулятора рекомендуется пересмотреть актуальные нормы воздействия указанного излучения, даже несмотря на то, что опасные для здоровья глаза уровни крайне редко можно встретить в домашних условиях.
Ученые советуют искать источники с меньшей интенсивностью. При этом даже менее опасное излучение света с небольшой интенсивностью может ускорить старение ткани сетчатки и привести к некоторым дегенеративным заболеваниям. Стоявшая во главе проводившей работу экспертной группы Франсин Бехар-Коэн отметила, что экраны гаджетов не несут опасности из-за низкой яркости.
Новое исследование подтвердило ранее замеченное негативное воздействие интенсивного светодиодного света. В частности, его считают “фототоксичным”, и ученые доказали, что оно грозит необратимой потерей клеток сетчатки, а также в целом снижением качества зрения. В отчете французского регулятора рекомендуется пересмотреть актуальные нормы воздействия указанного излучения, даже несмотря на то, что опасные для здоровья глаза уровни крайне редко можно встретить в домашних условиях.
Ученые советуют искать источники с меньшей интенсивностью. При этом даже менее опасное излучение света с небольшой интенсивностью может ускорить старение ткани сетчатки и привести к некоторым дегенеративным заболеваниям. Стоявшая во главе проводившей работу экспертной группы Франсин Бехар-Коэн отметила, что экраны гаджетов не несут опасности из-за низкой яркости.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:40