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Ученые из Франции предупредили о вреде светодиодных ламп для глаз

Французские специалисты предупредили общественность об опасности использования светодиодных ламп. Данные аппараты способны спровоцировать повреждение чувствительной сетчатки глаза.
Ученые из Франции предупредили о вреде светодиодных ламп для глаз

Новое исследование подтвердило ранее замеченное негативное воздействие интенсивного светодиодного света. В частности, его считают “фототоксичным”, и ученые доказали, что оно грозит необратимой потерей клеток сетчатки, а также в целом снижением качества зрения. В отчете французского регулятора рекомендуется пересмотреть актуальные нормы воздействия указанного излучения, даже несмотря на то, что опасные для здоровья глаза уровни крайне редко можно встретить в домашних условиях.

Ученые советуют искать источники с меньшей интенсивностью. При этом даже менее опасное излучение света с небольшой интенсивностью может ускорить старение ткани сетчатки и привести к некоторым дегенеративным заболеваниям. Стоявшая во главе проводившей работу экспертной группы Франсин Бехар-Коэн отметила, что экраны гаджетов не несут опасности из-за низкой яркости.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:40

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