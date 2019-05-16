Ученые из Франции предупредили о вреде светодиодных ламп для глаз





Новое исследование подтвердило ранее замеченное негативное воздействие интенсивного светодиодного света. В частности, его считают “фототоксичным”, и ученые доказали, что оно грозит необратимой потерей клеток сетчатки, а также в целом снижением качества зрения. В отчете французского регулятора рекомендуется пересмотреть актуальные нормы воздействия указанного излучения, даже несмотря на то, что опасные для здоровья глаза уровни крайне редко можно встретить в домашних условиях.Ученые советуют искать источники с меньшей интенсивностью. При этом даже менее опасное излучение света с небольшой интенсивностью может ускорить старение ткани сетчатки и привести к некоторым дегенеративным заболеваниям. Стоявшая во главе проводившей работу экспертной группы Франсин Бехар-Коэн отметила, что экраны гаджетов не несут опасности из-за низкой яркости.