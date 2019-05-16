Samsung устранили недостатки в складном смартфоне Galaxy Fold





Основной причиной поломки, согласно отчету инженеров, является снятие защитной пленки с экрана. Пользователи уникального смартфона, не зная о необходимости наличия этого компонента, в большинстве случаев после приобретения гаджета снимали защитную пленку. Это приводило к повреждению дисплея и поломки телефона.Инженеры устранили этот дефект, сделав защитную пленку незаметной. Кроме этого они изменили конструкцию петель складного смартфона, поскольку ранее между ними попадал различный мусор, что приводило к поломкам.Обновленный телефон уже проходит все необходимые испытания, поэтому вскоре ожидается его возвращение на рынок. Многие пользователи с нетерпением ждут эту модель, поскольку она отличается огромным дисплеем и интересным механизмом.