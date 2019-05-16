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Samsung устранили недостатки в складном смартфоне Galaxy Fold

Инженеры компании Samsung провели анализ и устранили недостатки, которые были выявлены в складном смартфоне Galaxy Fold. Из-за обнаруженных дефектов модель пришлось отозвать, однако вскоре обновленная версия снова поступит на полки магазинов.
Samsung устранили недостатки в складном смартфоне Galaxy Fold

Основной причиной поломки, согласно отчету инженеров, является снятие защитной пленки с экрана. Пользователи уникального смартфона, не зная о необходимости наличия этого компонента, в большинстве случаев после приобретения гаджета снимали защитную пленку. Это приводило к повреждению дисплея и поломки телефона.

Инженеры устранили этот дефект, сделав защитную пленку незаметной. Кроме этого они изменили конструкцию петель складного смартфона, поскольку ранее между ними попадал различный мусор, что приводило к поломкам.

Обновленный телефон уже проходит все необходимые испытания, поэтому вскоре ожидается его возвращение на рынок. Многие пользователи с нетерпением ждут эту модель, поскольку она отличается огромным дисплеем и интересным механизмом.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:26

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