Настасья Самбурская помогла поставить памятник на могиле Татьяны Самойловой
На могиле Татьяны Самойловой родственники не могли поставить памятник, оправдываясь недостатком средств. Настасья Самбурская и многие другие звезды инициировали сбор средств на эти нужды.
Настасья Самбурская часто вступает в словесную перепалку с подписчиками. Несмотря на это, она много времени уделяет благотворительности. Именно благодаря ее посту в Instagram в СМИ попала информация о том, что на могиле Татьяны Самойловой, народной артистки РФ, уже в течение трех лет не могут установить памятник. Актриса просила своих подписчиков помочь собрать средства для его изготовления и установки.
Журналисты стали связываться с родней Татьяны Самойловой, выясняя причину того, что у их известной родственницы до сих пор не стоит памятник. Те сослались на недостаток средств. Деньги стали собирать на Planeta.ru. Желающие могли пожертвовать определенную сумму, а взамен получить поощрение в виде различных вознаграждений. В качестве благодарности предлагалось выбрать поход в театр, ужин в ресторане или рассмотреть другие предложения.
Изначально планировали сделать хрустальный бюст Татьяны Самойловой, но достаточно средств собрать не удалось, потому материал заменили на бронзу. Скульптор Зураб Церетели выполнил работу безвозмездно.
Настасья Самбурская часто вступает в словесную перепалку с подписчиками. Несмотря на это, она много времени уделяет благотворительности. Именно благодаря ее посту в Instagram в СМИ попала информация о том, что на могиле Татьяны Самойловой, народной артистки РФ, уже в течение трех лет не могут установить памятник. Актриса просила своих подписчиков помочь собрать средства для его изготовления и установки.
Журналисты стали связываться с родней Татьяны Самойловой, выясняя причину того, что у их известной родственницы до сих пор не стоит памятник. Те сослались на недостаток средств. Деньги стали собирать на Planeta.ru. Желающие могли пожертвовать определенную сумму, а взамен получить поощрение в виде различных вознаграждений. В качестве благодарности предлагалось выбрать поход в театр, ужин в ресторане или рассмотреть другие предложения.
Изначально планировали сделать хрустальный бюст Татьяны Самойловой, но достаточно средств собрать не удалось, потому материал заменили на бронзу. Скульптор Зураб Церетели выполнил работу безвозмездно.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:34