Настасья Самбурская помогла поставить памятник на могиле Татьяны Самойловой





Настасья Самбурская часто вступает в словесную перепалку с подписчиками. Несмотря на это, она много времени уделяет благотворительности. Именно благодаря ее посту в Instagram в СМИ попала информация о том, что на могиле Татьяны Самойловой, народной артистки РФ, уже в течение трех лет не могут установить памятник. Актриса просила своих подписчиков помочь собрать средства для его изготовления и установки.Журналисты стали связываться с родней Татьяны Самойловой, выясняя причину того, что у их известной родственницы до сих пор не стоит памятник. Те сослались на недостаток средств. Деньги стали собирать на Planeta.ru. Желающие могли пожертвовать определенную сумму, а взамен получить поощрение в виде различных вознаграждений. В качестве благодарности предлагалось выбрать поход в театр, ужин в ресторане или рассмотреть другие предложения.Изначально планировали сделать хрустальный бюст Татьяны Самойловой, но достаточно средств собрать не удалось, потому материал заменили на бронзу. Скульптор Зураб Церетели выполнил работу безвозмездно.