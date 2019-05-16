АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Меньшая доза химиотерапии более эффективна для пожилых пациентов
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

Настасья Самбурская помогла поставить памятник на могиле Татьяны Самойловой

На могиле Татьяны Самойловой родственники не могли поставить памятник, оправдываясь недостатком средств. Настасья Самбурская и многие другие звезды инициировали сбор средств на эти нужды.
Настасья Самбурская помогла поставить памятник на могиле Татьяны Самойловой

Настасья Самбурская часто вступает в словесную перепалку с подписчиками. Несмотря на это, она много времени уделяет благотворительности. Именно благодаря ее посту в Instagram в СМИ попала информация о том, что на могиле Татьяны Самойловой, народной артистки РФ, уже в течение трех лет не могут установить памятник. Актриса просила своих подписчиков помочь собрать средства для его изготовления и установки.

Журналисты стали связываться с родней Татьяны Самойловой, выясняя причину того, что у их известной родственницы до сих пор не стоит памятник. Те сослались на недостаток средств. Деньги стали собирать на Planeta.ru. Желающие могли пожертвовать определенную сумму, а взамен получить поощрение в виде различных вознаграждений. В качестве благодарности предлагалось выбрать поход в театр, ужин в ресторане или рассмотреть другие предложения.
Настасья Самбурская помогла поставить памятник на могиле Татьяны Самойловой

Изначально планировали сделать хрустальный бюст Татьяны Самойловой, но достаточно средств собрать не удалось, потому материал заменили на бронзу. Скульптор Зураб Церетели выполнил работу безвозмездно.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Я жалкий и дешевый нищеброд»: Ксения
Минобороны РФ получило второй из шести
Ольга Бузова на шоу «Студия Союз»
Ученые: Темная материя пробивает бреши
Возмущенный народ призывает СМИ
Минпромторг пересмотрит бюджет для
ИИ может быть послан Антихристом и
Эксперты рассказали о шести опасных
Ксения Бородина и Ольга Бузова озвучили
Ученые рассказали, как стать успешным
Group-IB обнаружила накрутку голосов за
Данные сотни российских туристических
Nintendo выпустят новую игру Pokemon
Промсвязьбанк проводит выставку «Бизнес
Эксперты назвали 5 причин желания
Минприроды планирует к лету рассчитать
На 3D-изображениях показали изменение
Анастасия Волочкова на отдыхе получила
Valve выпустила Steam Link для iOS и
Эксперты: Некоторые сахарозаменители
Елена Перминова призналась, что она с
Специалисты дали рекомендации по борьбе
Samsung Galaxy Note 10 Pro 5G получит
Российские дилеры снизили цены на
В Москве провели первую трансплантацию
Принц Гарри рассказал о первых
Ученые составили рейтинг самых пьющих
В Волгоградской области в протоке
В США 5-летний мальчик принес в детский
Наташа Королева купила платье за
Просмотреть все новости