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Эксперт назвал точность гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Эксперт Алексей Леонов рассказал новые подробности о гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе (ГАРК) «Кинжал». Его ракета будет иметь снайперскую точность, погрешность ее поражения составляет 1 метр, она предназначена для уничтожения целей типа «корабль».
Эксперт назвал точность гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Алексей Леонов, являющийся военным экспертом журнала «Арсенал Отечества», рассказал о процессе создания гиперзвукового комплекса «Кинжал». Совершенствование подобных систем продолжается и сейчас, поэтому с каждым днем они будут становится все более эффективными. В их создании принимались участие электрические и ракетные конструкторские бюро и предприятия. Снайперская точность ракеты «Кинжал» позволит ей поражать не только цели типа «корабль», но и конкретные их части. Данный ГАРК может выпускать множество снарядов и наносить как одиночные, так и массовые гиперзвуковые удары.

Напомним, впервые о «Кинжале» в марте 2018 года рассказал Владимир Путин. После его заявление появилась дополнительная информация, относительно этих гиперзвуковых комплексов. Выпущенные им ракеты смогут разгоняться до 10 Махов, а радиус их поражения составляет 2000 км. Комплес будет размещать на высотных перехватчиках МиГ-31К. Особенности ГАРК позволит этим самолетам поражать цели не входя в воздушное пространство, защищенное ПВО противника.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:06

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