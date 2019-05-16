Эксперт назвал точность гиперзвуковой ракеты «Кинжал»





Алексей Леонов, являющийся военным экспертом журнала «Арсенал Отечества», рассказал о процессе создания гиперзвукового комплекса «Кинжал». Совершенствование подобных систем продолжается и сейчас, поэтому с каждым днем они будут становится все более эффективными. В их создании принимались участие электрические и ракетные конструкторские бюро и предприятия. Снайперская точность ракеты «Кинжал» позволит ей поражать не только цели типа «корабль», но и конкретные их части. Данный ГАРК может выпускать множество снарядов и наносить как одиночные, так и массовые гиперзвуковые удары.Напомним, впервые о «Кинжале» в марте 2018 года рассказал Владимир Путин. После его заявление появилась дополнительная информация, относительно этих гиперзвуковых комплексов. Выпущенные им ракеты смогут разгоняться до 10 Махов, а радиус их поражения составляет 2000 км. Комплес будет размещать на высотных перехватчиках МиГ-31К. Особенности ГАРК позволит этим самолетам поражать цели не входя в воздушное пространство, защищенное ПВО противника.