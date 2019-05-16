Женя Кузин стал опорой для Саши Артемовой в период первой беременности
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Евгений Кузин очень помогает своей любимой супруге Александре Артемовой в период первой беременности. По словам 24-летней телезнаменитости, муж стал для нее опорой.
Не так давно стало известно, что проектная пара Кузиных-Артемовых готовится стать родителями. Об этом сообщила длинноволосая красавица, которая опубликовала у себя на странице в Instagram свежий пост, где рассказала поклонникам о своих переживаниях, а также о том, что до сих пор до конца не осознает, что совсем скоро станет мамой.
Чуть позже будущая мать призналась, что первый триместр беременности стал для ее семьи очень сложным, ведь постоянный токсикоз и гормоны буквально приводили ее в бешенство. По словам Александры, ее всю «колбасило» по поводу и без повода, а срывалась она на муже, родителях и даже домашних питомцах. Оказывается, что именно Евгений стал для жены поддержкой и опорой, за что Артемова очень благодарна супругу.
Стоит отметить, что у Кузина уже есть подобный опыт, ведь от предыдущего брака у него остался сын Митя, которого он очень любит. Именно на телепроекте «Дом-2» Евгений и его будущая жена Маргарита Агибалова (Марсо) узнали, что скоро станут родителями. Тогда Женя не смог сдерживать своих эмоций и заплакал.
По словам Артемовой, когда она показала Евгению две полоски, тот тоже расплакался от счастья. Выяснилось, что Кузин очень трепетно относится к «интересному положению» Александры и с нетерпением ждет появления на свет второго наследника.
Не так давно стало известно, что проектная пара Кузиных-Артемовых готовится стать родителями. Об этом сообщила длинноволосая красавица, которая опубликовала у себя на странице в Instagram свежий пост, где рассказала поклонникам о своих переживаниях, а также о том, что до сих пор до конца не осознает, что совсем скоро станет мамой.
Чуть позже будущая мать призналась, что первый триместр беременности стал для ее семьи очень сложным, ведь постоянный токсикоз и гормоны буквально приводили ее в бешенство. По словам Александры, ее всю «колбасило» по поводу и без повода, а срывалась она на муже, родителях и даже домашних питомцах. Оказывается, что именно Евгений стал для жены поддержкой и опорой, за что Артемова очень благодарна супругу.
Стоит отметить, что у Кузина уже есть подобный опыт, ведь от предыдущего брака у него остался сын Митя, которого он очень любит. Именно на телепроекте «Дом-2» Евгений и его будущая жена Маргарита Агибалова (Марсо) узнали, что скоро станут родителями. Тогда Женя не смог сдерживать своих эмоций и заплакал.
По словам Артемовой, когда она показала Евгению две полоски, тот тоже расплакался от счастья. Выяснилось, что Кузин очень трепетно относится к «интересному положению» Александры и с нетерпением ждет появления на свет второго наследника.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:40