Женя Кузин стал опорой для Саши Артемовой в период первой беременности

Не так давно стало известно, что проектная пара Кузиных-Артемовых готовится стать родителями. Об этом сообщила длинноволосая красавица, которая опубликовала у себя на странице в Instagram свежий пост, где рассказала поклонникам о своих переживаниях, а также о том, что до сих пор до конца не осознает, что совсем скоро станет мамой.Чуть позже будущая мать призналась, что первый триместр беременности стал для ее семьи очень сложным, ведь постоянный токсикоз и гормоны буквально приводили ее в бешенство. По словам Александры, ее всю «колбасило» по поводу и без повода, а срывалась она на муже, родителях и даже домашних питомцах. Оказывается, что именно Евгений стал для жены поддержкой и опорой, за что Артемова очень благодарна супругу.Стоит отметить, что у Кузина уже есть подобный опыт, ведь от предыдущего брака у него остался сын Митя, которого он очень любит. Именно на телепроекте «Дом-2» Евгений и его будущая жена Маргарита Агибалова (Марсо) узнали, что скоро станут родителями. Тогда Женя не смог сдерживать своих эмоций и заплакал.По словам Артемовой, когда она показала Евгению две полоски, тот тоже расплакался от счастья. Выяснилось, что Кузин очень трепетно относится к «интересному положению» Александры и с нетерпением ждет появления на свет второго наследника.