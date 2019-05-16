Ученые: Меньшая доза химиотерапии более эффективна для пожилых пациентов





Меньшая химиотерапия столь же эффективна при контроле заболеваний у пожилых или слабых пациентов с запущенным раком желудка или пищевода и приводит к меньшему количеству побочных эффектов, таких как диарея и летаргия. В исследовании, которое проводилось в больницах Великобритании и координировалось Университетом Лидса, участвовали 514 человек с раком желудка или пищевода. Средний возраст участников эксперимента составил 76 лет, а самому старшему из них исполнилось 96 лет. Все добровольцы были слабыми, пожилыми или непригодными для химиотерапии по медицинским показаниям. Пациенты подверглись тщательному медицинскому обследованию, затем прошли химиотерапию всего с двумя препаратами и были случайным образом распределены для получения лечения в полной силе, средней или низкой дозе.Оказалось, что средние и более низкие дозы химиотерапии были столь же эффективны, как и доза полноценной борьбы с раком. В результате изучения эффекта лечения, включая качество жизни, лучшей оказалась практика с низким уровнем химиотерапии. Эти данные открывают возможность участия в клинических испытаниях более пожилых и слабых пациентов. Результаты снижают опасения о том, что введение режима более низкой дозы химиотерапии не так эффективны. Исследование имеет огромное значение для пациентов с раком желудка или пищевода, которые не переносят интенсивные курсы лечения. Новый подход могут задействовать при других типах заболеваний, что повысит выживаемость и качество жизни.