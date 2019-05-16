Полноценное питание способно вызывать болезни кишечника





Во второй половине 20 века ученые начали фиксировать новые заболевания, никогда раньше не встречавшиеся у людей. Их появление пытались объяснить разными теориями. Одна из них говорила о том, что чрезмерная гигиена оказалась вредной для организма, но фактов такого влияния на здоровье людей не было выявлено.Совсем недавно ученые из Кильского университета смогли не только выдвинуть, но и доказать свою теорию. Они предположили, что развитие болезней кишечника может происходить из-за нарушения микрофлоры этого органа. Многие микроорганизмы, живущие внутри человека, все чаще отказываются от своих обычных ролей, и начинают питаться отдельно от организма. Им вполне хватает той еды, что попадает в кишечник. Это приводит к двум следствиям: микроорганизмы перестают выполнять свои функции и начинает нарушаться их структурный баланс.Следовательно, полноценное питание вызывает болезни кишечника. Изначально на подобную мысль ученых натолкнули коралловые рифы, столкнувшиеся со схожей проблемой. Многие микроорганизмы, жившие в симбиозе с ними, после появления достаточного количества пищи начали жить отдельно, что привело к серьезным проблемам.