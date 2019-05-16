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Полноценное питание способно вызывать болезни кишечника

Немецкие ученые сделали необычное открытие, говорящее о том, что полноценное питание человека негативно сказывается на его здоровье. Переизбыток питательных веществ способен вызывать болезни кишечника из-за нарушения его микрофлоры.
Полноценное питание способно вызывать болезни кишечника

Во второй половине 20 века ученые начали фиксировать новые заболевания, никогда раньше не встречавшиеся у людей. Их появление пытались объяснить разными теориями. Одна из них говорила о том, что чрезмерная гигиена оказалась вредной для организма, но фактов такого влияния на здоровье людей не было выявлено.

Совсем недавно ученые из Кильского университета смогли не только выдвинуть, но и доказать свою теорию. Они предположили, что развитие болезней кишечника может происходить из-за нарушения микрофлоры этого органа. Многие микроорганизмы, живущие внутри человека, все чаще отказываются от своих обычных ролей, и начинают питаться отдельно от организма. Им вполне хватает той еды, что попадает в кишечник. Это приводит к двум следствиям: микроорганизмы перестают выполнять свои функции и начинает нарушаться их структурный баланс.

Следовательно, полноценное питание вызывает болезни кишечника. Изначально на подобную мысль ученых натолкнули коралловые рифы, столкнувшиеся со схожей проблемой. Многие микроорганизмы, жившие в симбиозе с ними, после появления достаточного количества пищи начали жить отдельно, что привело к серьезным проблемам.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:23

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