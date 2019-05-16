В Москве археологами найден клад XV-XVI веков
На территории находящегося в Москве музея им. Андрея Рублева археологами удалось обнаружить клад, датируемый XV-XVI веками. В частности, учеными выявлены четыре монеты.
Как указано на сайте мэрии Москвы, три медных монеты и одна серебряная выявлены на территории, являющейся частью бывшего Спасо-Андроникова монастыря. Представляющий столичный культурный департамент Алексей Емельянов делится, что серебряная деньга датируется XV веком. Эксперты подтвердили, что монета выпущена во времена жизни известного иконописца Андрея Рублева. Последний в 1405 году принял монашеский постриг в монастыре. Его авторству принадлежат также фрески 1428 года, которые до наших дней сохранились лишь частично.
Емельянов отметил, что серебряная деньга являлась достаточно крупной монетой, а три медных в тот период были задействованы преимущественно для мелкой торговли. На портале “Слово и Дело” отмечается, что при раскопках чаще всего находят именно медные деньги того периода.
Как указано на сайте мэрии Москвы, три медных монеты и одна серебряная выявлены на территории, являющейся частью бывшего Спасо-Андроникова монастыря. Представляющий столичный культурный департамент Алексей Емельянов делится, что серебряная деньга датируется XV веком. Эксперты подтвердили, что монета выпущена во времена жизни известного иконописца Андрея Рублева. Последний в 1405 году принял монашеский постриг в монастыре. Его авторству принадлежат также фрески 1428 года, которые до наших дней сохранились лишь частично.
Емельянов отметил, что серебряная деньга являлась достаточно крупной монетой, а три медных в тот период были задействованы преимущественно для мелкой торговли. На портале “Слово и Дело” отмечается, что при раскопках чаще всего находят именно медные деньги того периода.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:12