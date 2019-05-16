Анна Семенович летает на отдых одна, чтобы отдыхать от отношений

На протяжении последнего года известная артистка Анна Семенович встречается с неизвестным мужчиной. Как рассказала Семенович, он является очень обеспеченным иностранцем, однако подробной информацией она не поделилась. Фанаты актрисы заметили, что последнее время Анна Семенович перестала опубликовывать фотографии с возлюбленным. Это вызвало массу теорий, которые актриса опровергла в очередном посте на своей странице Instagram.Семенович рассказала, что раньше она полностью отдавалась отношением, и это негативно сказывалось на ней. Однако тогда звезда сделала вывод, что нужно уделять время и себе, поэтому раз в год она ездит на отдых одна. Это позволяет очистить сознание от негативных мыслей, которые произвольно накапливаются в ходе отношений.