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Анна Семенович летает на отдых одна, чтобы отдыхать от отношений

Известная российская певица Анна Семенович опубликовала пост в своем аккаунте Instagram, в котором поделилась с фанатами небольшим секретом из личной жизни. Она рассказала, что ездит на курорт одна, поскольку отдых от отношений также необходим.
Анна Семенович летает на отдых одна, чтобы отдыхать от отношений

На протяжении последнего года известная артистка Анна Семенович встречается с неизвестным мужчиной. Как рассказала Семенович, он является очень обеспеченным иностранцем, однако подробной информацией она не поделилась. Фанаты актрисы заметили, что последнее время Анна Семенович перестала опубликовывать фотографии с возлюбленным. Это вызвало массу теорий, которые актриса опровергла в очередном посте на своей странице Instagram.

Семенович рассказала, что раньше она полностью отдавалась отношением, и это негативно сказывалось на ней. Однако тогда звезда сделала вывод, что нужно уделять время и себе, поэтому раз в год она ездит на отдых одна. Это позволяет очистить сознание от негативных мыслей, которые произвольно накапливаются в ходе отношений.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:51

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