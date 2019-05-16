Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов выясняли отношения в новом клипе певицы «Очень хорошо»
Новоиспеченная российская исполнительница Ольга Бузова и комедийный актер, а также резидент программы «Comedy Club» Тимур Батрутдинов выясняли отношения в новом клипе артистки на песню «Очень хорошо». В видеоработе певицы рассказывается о непростых отношениях двух влюбленных.
Вчера, 15 мая Бузова праздновала очень важную для себя дату. Ровно 15 лет назад Ольга стала участницей скандально-известной телестройки «Дом-2», которая навсегда изменила ее жизнь. В свое время телезнаменитость уже рассказывала о том, что планировала провести в Периметре только летнее каникулы, однако так вышло, что она немного задержалась на реалити-шоу.
Именно в этот знаменательный для себя день Бузова и решила презентовать своим поклонникам новый видеоклип, в котором принял участие ее близкий приятель. Выход новой работы Ольга анонсировала у себя на странице в Instagram, где заявила, что «кое-что» выяснила с Тимуром Батрутдиновым.
Идея видеоработы выстроена вокруг отношений двух героев Ольги и Тимура. Бузова поет о том, что, невзирая на тяжелый норов своего избранника, ее все равно очень сильно влечет к нему.
Также клип на композицию «Очень хорошо» уже появился на YouTube-канале поющей телеведущей. Меньше чем за сутки совместная видеоработа Бузовой и Батрутдинова набрала больше 729 тысяч просмотров и 25 тысяч лайков.
Вчера, 15 мая Бузова праздновала очень важную для себя дату. Ровно 15 лет назад Ольга стала участницей скандально-известной телестройки «Дом-2», которая навсегда изменила ее жизнь. В свое время телезнаменитость уже рассказывала о том, что планировала провести в Периметре только летнее каникулы, однако так вышло, что она немного задержалась на реалити-шоу.
Именно в этот знаменательный для себя день Бузова и решила презентовать своим поклонникам новый видеоклип, в котором принял участие ее близкий приятель. Выход новой работы Ольга анонсировала у себя на странице в Instagram, где заявила, что «кое-что» выяснила с Тимуром Батрутдиновым.
«Нам о многом нужно было поговорить, и в клипе мы кое-что выяснили...»- подчеркнула восходящая певица.
Идея видеоработы выстроена вокруг отношений двух героев Ольги и Тимура. Бузова поет о том, что, невзирая на тяжелый норов своего избранника, ее все равно очень сильно влечет к нему.
Также клип на композицию «Очень хорошо» уже появился на YouTube-канале поющей телеведущей. Меньше чем за сутки совместная видеоработа Бузовой и Батрутдинова набрала больше 729 тысяч просмотров и 25 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:21