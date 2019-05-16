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Ученые: Увлечение сладостями может указывать на развитие слабоумия

Ученые из Бостонского университета установили, что чрезмерное увлечение сладостями может указывать на развитие слабоумия. Зачастую именно продуктам с высоким содержанием сахара отдают предпочтение пациенты с этим диагнозом.
Ученые: Увлечение сладостями может указывать на развитие слабоумия

Чаще всего определить развитие слабоумия у человека удаётся в возрасте от 45 лет, но признаки появления болезни можно увидеть задолго до этого возраста. Одним из самых явных является изменение настроения и восприятия сложной информации. Такие люди испытывают дискомфорт даже при готовке по новому рецепту. Также имеет место изменение вкусовых предпочтений. В частности, в рационе появляется чрезмерное количество сладостей, что должно насторожить родственников или знакомых.

Эксперты не рекомендуют раньше времени ставить диагноз по одним лишь догадкам. Современная медицина способна обнаружить развитие слабоумия на ранних стадиях и успешно вылечить это состояние. Именно поэтому они рекомендовали, при наличии подозрений, пройти обследование у специалистов.



 
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Наука
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 12:58

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