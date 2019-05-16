Ученые: Увлечение сладостями может указывать на развитие слабоумия





Чаще всего определить развитие слабоумия у человека удаётся в возрасте от 45 лет, но признаки появления болезни можно увидеть задолго до этого возраста. Одним из самых явных является изменение настроения и восприятия сложной информации. Такие люди испытывают дискомфорт даже при готовке по новому рецепту. Также имеет место изменение вкусовых предпочтений. В частности, в рационе появляется чрезмерное количество сладостей, что должно насторожить родственников или знакомых.Эксперты не рекомендуют раньше времени ставить диагноз по одним лишь догадкам. Современная медицина способна обнаружить развитие слабоумия на ранних стадиях и успешно вылечить это состояние. Именно поэтому они рекомендовали, при наличии подозрений, пройти обследование у специалистов.