«Я была влюблена трижды»: Юлия Барановская рассказала о личной жизни

Юлия Барановская является отличным примером женщины, способной пережить даже самые сложные удары судьбы, оправится от них и идти дальше. После развода с футболистом Андреем Аршавиным она начала работать телеведущей, и сейчас сама воспитывает троих детей, рожденных от спортсмена. Знаменитость является достаточно категоричным человеком, поэтому не согласна на меньшее и готова ждать большего. Это одна из причин, почему звезда до сих пор одна и не скрывает факт своего одиночества.Из-за такого характера Юлия Барановская за свою жизнь была влюблена только три раза. Телеведущая серьезно относится к отношениям, считает их чем-то большим, нежели просто свадьбой, кольцами и фотографиями на память. Она уверена, главное найти человека, с которым захочется построить семью, а не пойти в ЗАГС.Юлия Барановская рассказала, что все романы, которые ей приписывают – это лишь слухи. При этом бывшая супруга Андрея Аршавина отметила, что у нее есть с кем провести романтический ужин, но она никогда не станет афишировать подобную информацию, сообщает портал Peopletalk.