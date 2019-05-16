«Я была влюблена трижды»: Юлия Барановская рассказала о личной жизни
Телеведущая Юлия Барановская, являющаяся бывшей женой футболиста Андрея Аршавина, откровенно рассказала о своей личной жизни и выборе супруга. Знаменитость отметила, что была влюблена всего трижды: в юности, в отца своих детей и после расставания с ним.
Юлия Барановская является отличным примером женщины, способной пережить даже самые сложные удары судьбы, оправится от них и идти дальше. После развода с футболистом Андреем Аршавиным она начала работать телеведущей, и сейчас сама воспитывает троих детей, рожденных от спортсмена. Знаменитость является достаточно категоричным человеком, поэтому не согласна на меньшее и готова ждать большего. Это одна из причин, почему звезда до сих пор одна и не скрывает факт своего одиночества.
Из-за такого характера Юлия Барановская за свою жизнь была влюблена только три раза. Телеведущая серьезно относится к отношениям, считает их чем-то большим, нежели просто свадьбой, кольцами и фотографиями на память. Она уверена, главное найти человека, с которым захочется построить семью, а не пойти в ЗАГС.
Юлия Барановская рассказала, что все романы, которые ей приписывают – это лишь слухи. При этом бывшая супруга Андрея Аршавина отметила, что у нее есть с кем провести романтический ужин, но она никогда не станет афишировать подобную информацию, сообщает портал Peopletalk.
Юлия Барановская является отличным примером женщины, способной пережить даже самые сложные удары судьбы, оправится от них и идти дальше. После развода с футболистом Андреем Аршавиным она начала работать телеведущей, и сейчас сама воспитывает троих детей, рожденных от спортсмена. Знаменитость является достаточно категоричным человеком, поэтому не согласна на меньшее и готова ждать большего. Это одна из причин, почему звезда до сих пор одна и не скрывает факт своего одиночества.
Из-за такого характера Юлия Барановская за свою жизнь была влюблена только три раза. Телеведущая серьезно относится к отношениям, считает их чем-то большим, нежели просто свадьбой, кольцами и фотографиями на память. Она уверена, главное найти человека, с которым захочется построить семью, а не пойти в ЗАГС.
Юлия Барановская рассказала, что все романы, которые ей приписывают – это лишь слухи. При этом бывшая супруга Андрея Аршавина отметила, что у нее есть с кем провести романтический ужин, но она никогда не станет афишировать подобную информацию, сообщает портал Peopletalk.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:37