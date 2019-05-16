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Ученые: Злоупотребление алкоголем может вызвать более 200 заболеваний

Немецкие ученые выяснили, что злоупотребление алкоголем может вызвать более 200 заболеваний. Они рекомендуют не злоупотреблять спиртосодержащими напитками.
Ученые: Злоупотребление алкоголем может вызвать более 200 заболеваний

Специалисты пришли к выводу, что мнение о пользе небольшого количества алкоголя не более чем миф, а безопасной дозы не существует. Употребление даже небольшого количества спиртосодержащих напитков может нанести серьезный вред здоровью. Даже при принятии внутрь от 10 до 40 грамм риск заболевания раком толстой кишки увеличивается на 16%. При увеличении количества вещества возрастает и опасность – до 40%.

При переработке алкоголя печенью происходит химическая реакция, освобождающая крайне опасное вещество ацетальдегид, которое разносится по всему организму с током крови. Оно способно даже воздействовать на ДНК клеток, вызывая тем самым генетические мутации. Если человек при употреблении алкоголя еще и курит, то это повышает шансы заболеть раком горла. Крайне подвержена негативным воздействиям отравляющих веществ поджелудочная железа.

Употребляющие бутылку вина ежедневно рискуют получить рак пищевода. Эта опасность у них в 15-20 раз выше, чем у ведущих здоровый образ жизни людей. Кроме различных форм рака могут возникнуть такие заболевания, как диабет, инсульт, гипертония и многие другие. Всего ученые насчитали более 200 болезней, развитие которых может спровоцировать употребление алкоголя.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:46

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