Актера из фильма "Любовь и голуби" Александра Михайлова его в детстве спасла бурятка Надя





Родился известный артист в Забайкалье, а именно в Цугольске. В этом месте расположены святые ворота, поход через которые позволял посетить Алханай – священное место для верующих буддистов. Его также называют вторым Тибетом. Дом Михайлова находился недалеко от буддийского храма, которому более 200 лет. Жил он с матерью очень бедно и у них всегда были проблемы с пищей. Однако в деревню постоянно приходила бурятка Надежда, которая продавала там молоко.Однажды она увидела маленького Александра Михайлова, который был очень худым и неважно выглядел. Надежда подошла к матери Михайлова и предложила бесплатно отдавать ему молоко, которое она не продаст. Со слов артиста, эта женщина спасла ему жизнь. В конце интервью он сказал, что очень благодарен бурятке за спасение его жизни, ведь кто знает, как бы сложились обстоятельства, если бы не она.