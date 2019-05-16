Руководству «Дома-2» посоветовали вернуть на проект Сашу Гозиас и Леру Фрост, чтобы они поставили на место Настю Балинскую





Не секрет, что решение продюсеров «Дома-2» вернуть в Периметр скандальную пару Алексея Кудряшова и Насти Балинской для телезрителей и участников телестройки стало большой неожиданностью. Впрочем, сначала свое недовольство высказывали лишь поклонники реалити-шоу, однако сейчас к ним присоединились и герои проекта.Стоит отметить, что буквально в первый же день своего нахождения на Поляне Кудряшов спровоцировал жестокую потасовку, после которой он попал в больницу, а его соперника выгнали за ворота с позором. Не стала отставать от возлюбленного и Анастасия, которая принялась «строить» всех участников «Дома-2».Блондинка принялась озвучивать коллективу правила, которые всегда существовали на проекте, и указывать на то, что каждый, кто не будет соблюдать их, уедет домой. Более того, Настя пообещала ребятам устроить в Периметре настоящую революцию и сделает все, чтобы половина женской и мужской спальни ушла за ворота.Нужно сказать, что телезрителям не понравилось поведение Балинской. Один за другим они принялись советовать руководству «Дома-2» вернуть на проект Сашу Гозиас и Леру Фрост, которые поставят на место взбунтовавшуюся девушку.По мнению поклонников телестройки, против Фрост и Гозиас Балинская никогда не пойдет.