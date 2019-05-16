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Руководству «Дома-2» посоветовали вернуть на проект Сашу Гозиас и Леру Фрост, чтобы они поставили на место Настю Балинскую

Организаторам реалити-шоу «Дом-2» посоветовали вернуть в Периметр Александру Гозиас и Валерию Фрост, чтобы они поставили на место Анастасию Балинскую. По мнению телезрителей, вновь пришедшая на проект блондинка довольно быстро «надела на себя корону».

Руководству «Дома-2» посоветовали вернуть на проект Сашу Гозиас и Леру Фрост, чтобы они поставили на место Настю Балинскую

Не секрет, что решение продюсеров «Дома-2» вернуть в Периметр скандальную пару Алексея Кудряшова и Насти Балинской для телезрителей и участников телестройки стало большой неожиданностью. Впрочем, сначала свое недовольство высказывали лишь поклонники реалити-шоу, однако сейчас к ним присоединились и герои проекта.

Стоит отметить, что буквально в первый же день своего нахождения на Поляне Кудряшов спровоцировал жестокую потасовку, после которой он попал в больницу, а его соперника выгнали за ворота с позором. Не стала отставать от возлюбленного и Анастасия, которая принялась «строить» всех участников «Дома-2».

Руководству «Дома-2» посоветовали вернуть на проект Сашу Гозиас и Леру Фрост, чтобы они поставили на место Настю Балинскую

Блондинка принялась озвучивать коллективу правила, которые всегда существовали на проекте, и указывать на то, что каждый, кто не будет соблюдать их, уедет домой. Более того, Настя пообещала ребятам устроить в Периметре настоящую революцию и сделает все, чтобы половина женской и мужской спальни ушла за ворота.

Нужно сказать, что телезрителям не понравилось поведение Балинской. Один за другим они принялись советовать руководству «Дома-2» вернуть на проект Сашу Гозиас и Леру Фрост, которые поставят на место взбунтовавшуюся девушку.

По мнению поклонников телестройки, против Фрост и Гозиас Балинская никогда не пойдет.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:50

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