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Сын Филиппа Киркорова Мартин ударил одноклассника, заступаясь за отца

Известный российский артист Филипп Киркоров воспитывает двух детей: дочь Аллу-Викторию и сына Мартина-Кристина. Певец рассказал о том, как его ребенок ударил своего одноклассника, заступаясь за отца после нелицеприятных высказываний.
Сын Филиппа Киркорова Мартин ударил одноклассника, заступаясь за отца

Филипп Киркоров стал очередным героем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Известная телеведущая и журналистка побывала дома у прославленного артиста и обсудила с ним многие личные темы. В один момент разговор зашел за детей певца – Аллу-Викторию и Мартина-Кристина, родившихся от суррогатной матери.

Звездный отец всегда знал, что у них могут быть проблемы со сверстниками из-за знаменитого родителя, но он уверен, что его наследники справятся с подобными неприятностями. В качестве примера Филипп Киркоров привел историю, когда одноклассник Мартина позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес артиста. Сын певца не стал терпеть такого поведения и ударил обидчика. «Он как в лобешник ему закатал. Наш Мартин!» - констатировал исполнитель.

Филипп Киркоров отметил, что дети играют первостепенную роль в его жизни и творчестве. Знаменитая песня артиста «Цвет настроения синий» могла не появится, так как певец сомневался в ней. Только слова Мартина, послушавшего композицию, убедили отца окончательно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:31

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