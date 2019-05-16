Сын Филиппа Киркорова Мартин ударил одноклассника, заступаясь за отца

Филипп Киркоров стал очередным героем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Известная телеведущая и журналистка побывала дома у прославленного артиста и обсудила с ним многие личные темы. В один момент разговор зашел за детей певца – Аллу-Викторию и Мартина-Кристина, родившихся от суррогатной матери.Звездный отец всегда знал, что у них могут быть проблемы со сверстниками из-за знаменитого родителя, но он уверен, что его наследники справятся с подобными неприятностями. В качестве примера Филипп Киркоров привел историю, когда одноклассник Мартина позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес артиста. Сын певца не стал терпеть такого поведения и ударил обидчика. «Он как в лобешник ему закатал. Наш Мартин!» - констатировал исполнитель.Филипп Киркоров отметил, что дети играют первостепенную роль в его жизни и творчестве. Знаменитая песня артиста «Цвет настроения синий» могла не появится, так как певец сомневался в ней. Только слова Мартина, послушавшего композицию, убедили отца окончательно.