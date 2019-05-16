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Автомобили с механической коробкой передач стали хуже продаваться в России

Агентство аналитики «АВТОСТАТ» исследовало продаж и автомобилей с механической коробкой передач на российском рынке. Специалисты определили спад спроса на автомобили с этой технической особенностью.
Автомобили с механической коробкой передач стали хуже продаваться в России

По данным за первые три месяца текущего года, продажи автомобилей с «механикой» упали на российском рынке на 8%, было продано 152 тысячи единиц. Рыночная доля машин с этим вариантом трансмиссии сократилась с 45,2% до 31,3%.

Эксперты назвали автомобили с механической КПП, на которые сформировался самый высокий спрос на российском рынке. Лидером продаж по-прежнему является Lada. По информации, полученной аналитическим агентством, на март 2019 года было продано 74,4 тысячи машин. Французский Renault купили 20,6 тысяч россиян, что дало возможность расположить марку на второй строчке рейтинга по продажам. Hyundai замыкает тройку лидеров с результатом 9,3 тысячи единиц. Также высокий результат показал «кореец» Kia. Продано 8,7 тысяч автомобилей с МКПП этой марки. Пятое место досталось Skoda, которых удалось реализовать 6 тысяч экземпляров.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:37

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