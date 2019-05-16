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В Китае испытали беспилотный автомобиль через сеть 5G

В Китае испытали новый беспилотный автомобиль через высокоскоростную сеть 5G. Именно благодаря ей стало возможным удалённо с помощью оператора управлять всеми функциями машины.
В Китае испытали беспилотный автомобиль через сеть 5G

Сеть 5G позволяет передавать и получать данные со скоростью до 1,6 Гбит/сек. Именно с её помощью эксперты из Китая подключили оператора к автомобилю и дали ему полный круговой обзор при помощи установленных камер. Таким образом водитель, находясь на удалении от самой машины, мог не только управлять транспортных средством, но и видел окружающую обстановку на дороге в реальном времени. Всё тестирование прошло успешно.

Беспилотный китайский автомобиль был разработан совместно с оператором связи China Telecom. Специалисты компании отметили, что сейчас ведётся разработка новой системы оповещения об опасности. Это ещё больше обезопасит пассажиров транспортного средства от ДТП и позволит оператору получать больше информации о ситуации на дороге.



 
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Технологии
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 12:30

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