Надежда Ермакова опровергла слова Риты Ларченко о скором закрытии шоу «Спаси свою любовь»
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне сотрудница проекта Надежда Ермакова опровергла заявления Маргариты Ларченко о том, что телешоу «Спаси свою любовь» скоро закроют, а всех его героев отправят по домам. По словам телезнаменитости, возлюбленная Ильи Яббарова «нагло врет».
Ни для кого не является секретом, что как только Ларченко и Яббаров покинули Периметр, они сразу же начали разбалтывать своим поклонникам все секреты телестройки. Несколько дней назад Рита опубликовала у себя на странице в Instagram пост, где в очередной раз подняла тему сценария на реалити-шоу и проектной заработной платы.
Не стала молчать длинноволосая красавица и о новом шоу «Спаси свою любовь», в котором, кстати, ее пара принимала участие. Ларченко подтвердила слухи о том, что проект совсем скоро закроют, ведь он, на удивление организаторов, не имеет должного успеха. Также Маргарита сообщила о судьбе его героев. По словам экс-участницы «Дома-2», всех «старожилов» планируют отправить за ворота.
Стоит отметить, что заявления Риты возмутили одну из сотрудниц реалити-шоу, а именно Надежду Ермакову, которая поспешила заверить поклонников «Дома-2», что покинувшая проект блондинка «нагло врет».
По словам Надежды, делает это Маргарита только для того, чтобы в очередной раз привлечь к своей персоне внимание. К слову, после заявлений Ермаковой Ларченко и Яббаров скоропостижно закрыли доступ к своим микроблогам в Instagram.
Ни для кого не является секретом, что как только Ларченко и Яббаров покинули Периметр, они сразу же начали разбалтывать своим поклонникам все секреты телестройки. Несколько дней назад Рита опубликовала у себя на странице в Instagram пост, где в очередной раз подняла тему сценария на реалити-шоу и проектной заработной платы.
Не стала молчать длинноволосая красавица и о новом шоу «Спаси свою любовь», в котором, кстати, ее пара принимала участие. Ларченко подтвердила слухи о том, что проект совсем скоро закроют, ведь он, на удивление организаторов, не имеет должного успеха. Также Маргарита сообщила о судьбе его героев. По словам экс-участницы «Дома-2», всех «старожилов» планируют отправить за ворота.
Стоит отметить, что заявления Риты возмутили одну из сотрудниц реалити-шоу, а именно Надежду Ермакову, которая поспешила заверить поклонников «Дома-2», что покинувшая проект блондинка «нагло врет».
По словам Надежды, делает это Маргарита только для того, чтобы в очередной раз привлечь к своей персоне внимание. К слову, после заявлений Ермаковой Ларченко и Яббаров скоропостижно закрыли доступ к своим микроблогам в Instagram.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:33