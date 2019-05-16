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Надежда Ермакова опровергла слова Риты Ларченко о скором закрытии шоу «Спаси свою любовь»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне сотрудница проекта Надежда Ермакова опровергла заявления Маргариты Ларченко о том, что телешоу «Спаси свою любовь» скоро закроют, а всех его героев отправят по домам. По словам телезнаменитости, возлюбленная Ильи Яббарова «нагло врет».

Надежда Ермакова опровергла слова Риты Ларченко о скором закрытии шоу «Спаси свою любовь»

Ни для кого не является секретом, что как только Ларченко и Яббаров покинули Периметр, они сразу же начали разбалтывать своим поклонникам все секреты телестройки. Несколько дней назад Рита опубликовала у себя на странице в Instagram пост, где в очередной раз подняла тему сценария на реалити-шоу и проектной заработной платы.

Не стала молчать длинноволосая красавица и о новом шоу «Спаси свою любовь», в котором, кстати, ее пара принимала участие. Ларченко подтвердила слухи о том, что проект совсем скоро закроют, ведь он, на удивление организаторов, не имеет должного успеха. Также Маргарита сообщила о судьбе его героев. По словам экс-участницы «Дома-2», всех «старожилов» планируют отправить за ворота.

Надежда Ермакова опровергла слова Риты Ларченко о скором закрытии шоу «Спаси свою любовь»

Стоит отметить, что заявления Риты возмутили одну из сотрудниц реалити-шоу, а именно Надежду Ермакову, которая поспешила заверить поклонников «Дома-2», что покинувшая проект блондинка «нагло врет».

По словам Надежды, делает это Маргарита только для того, чтобы в очередной раз привлечь к своей персоне внимание. К слову, после заявлений Ермаковой Ларченко и Яббаров скоропостижно закрыли доступ к своим микроблогам в Instagram.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:33

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