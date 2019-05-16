Надежда Ермакова опровергла слова Риты Ларченко о скором закрытии шоу «Спаси свою любовь»





Ни для кого не является секретом, что как только Ларченко и Яббаров покинули Периметр, они сразу же начали разбалтывать своим поклонникам все секреты телестройки. Несколько дней назад Рита опубликовала у себя на странице в Instagram пост, где в очередной раз подняла тему сценария на реалити-шоу и проектной заработной платы.Не стала молчать длинноволосая красавица и о новом шоу «Спаси свою любовь», в котором, кстати, ее пара принимала участие. Ларченко подтвердила слухи о том, что проект совсем скоро закроют, ведь он, на удивление организаторов, не имеет должного успеха. Также Маргарита сообщила о судьбе его героев. По словам экс-участницы «Дома-2», всех «старожилов» планируют отправить за ворота.Стоит отметить, что заявления Риты возмутили одну из сотрудниц реалити-шоу, а именно Надежду Ермакову, которая поспешила заверить поклонников «Дома-2», что покинувшая проект блондинка «нагло врет».По словам Надежды, делает это Маргарита только для того, чтобы в очередной раз привлечь к своей персоне внимание. К слову, после заявлений Ермаковой Ларченко и Яббаров скоропостижно закрыли доступ к своим микроблогам в Instagram.