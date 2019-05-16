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Равшана Куркова призналась, что занятие спортом изначально ей давалось тяжело

Известная российская актриса Равшана Куркова опубликовала пост в своем аккаунте Instagram, в котором поделилась с фанатами историей о своей спортивной жизни. Актриса сейчас активно занимается спортом, но изначально это давалось её нелегко.
Равшана Куркова призналась, что занятие спортом изначально ей давалось тяжело

Равшана Кууркова часто делится со своими подписчиками секретами красоты. Недавно она опубликовала пост, в котором призналась, что изначально ей очень сложно было заниматься спортом. Артистка пережила «все стадии принятия: депрессия, отрицание и гнев», и только благодаря упорности ей удалось достигнуть желаемого результата.

Кроме этого актриса подметила, что для поддержания интереса она постоянно меняет места тренировок, непосредственно тренеров и сами виды занятий. Это позволяет поддерживать хорошую форму и не скучать. Пользователи отметили её восхитительную форму и высказали массу комплиментов.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:20

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