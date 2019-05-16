Равшана Куркова призналась, что занятие спортом изначально ей давалось тяжело

Равшана Кууркова часто делится со своими подписчиками секретами красоты. Недавно она опубликовала пост, в котором призналась, что изначально ей очень сложно было заниматься спортом. Артистка пережила «все стадии принятия: депрессия, отрицание и гнев», и только благодаря упорности ей удалось достигнуть желаемого результата.Кроме этого актриса подметила, что для поддержания интереса она постоянно меняет места тренировок, непосредственно тренеров и сами виды занятий. Это позволяет поддерживать хорошую форму и не скучать. Пользователи отметили её восхитительную форму и высказали массу комплиментов.