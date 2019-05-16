АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Меньшая доза химиотерапии более эффективна для пожилых пациентов
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

В России подорожали два кроссовера Suzuki

В России прошла очередная волна подорожания автомобилей, в этот раз она коснулась кроссоверов японского автопроизводителя Suzuki. Ценники внедорожников SX4 и Vitara стали больше на 20 тысяч рублей практически во всех комплектациях.
В России подорожали два кроссовера Suzuki

Информацию о подорожании кроссоверов подтвердили официальные дилеры бренда в России. Suzuki SX4 в комплектации GL теперь обойдется покупателю в 1 млн 299 тысяч рублей. За эти деньги предлагают 1,6-литровый 117-мощный двигатель с механической коробкой переключения передач. За версию с АКПП придется заплатить на 100 тысяч больше. За топовую комплектацию Anatoly Akue GLX, оснащенную турбированным двигателем, генерирующим 140 лошадиных сил, просят 1 млн 814 тысяч рублей.

Стоимость базовой комплектации GL кроссовера Suzuki Vitara составляет 1 млн 119 тысяч рублей. За данный внедорожник версии GL+ покупателю в России придется заплатить 1 млн 493 тысячи рублей. Самая топовая комплектация кроссовера Suzuki Vitara в салонах дилеров японского бренда оценивается в 1 млн 729 тысяч рублей. Следует отметить, что моторная гамма этого внедорожника полностью совпадает с Suzuki SX4.
В России подорожали два кроссовера Suzuki

Напомним, это первое подорожание для кроссовера Suzuki Vitara, его в России начали продавать только в конце февраля 2019 года. Чего не скажешь о внедорожнике Suzuki SX4, данная модель уже пережила одно повышение цен на 30 тысяч рублей в марте. Следовательно, за неполные полгода Suzuki SX4 подорожал на 50 тысяч рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российская армия вскоре получит
Марина Анисина рассказала о смерти
«Я жалкий и дешевый нищеброд»: Ксения
Минобороны РФ получило второй из шести
Ольга Бузова на шоу «Студия Союз»
Ученые: Темная материя пробивает бреши
Возмущенный народ призывает СМИ
Минпромторг пересмотрит бюджет для
ИИ может быть послан Антихристом и
Эксперты рассказали о шести опасных
Ксения Бородина и Ольга Бузова озвучили
Ученые рассказали, как стать успешным
Group-IB обнаружила накрутку голосов за
Данные сотни российских туристических
Nintendo выпустят новую игру Pokemon
Промсвязьбанк проводит выставку «Бизнес
Эксперты назвали 5 причин желания
Минприроды планирует к лету рассчитать
На 3D-изображениях показали изменение
Анастасия Волочкова на отдыхе получила
Valve выпустила Steam Link для iOS и
Эксперты: Некоторые сахарозаменители
Елена Перминова призналась, что она с
Специалисты дали рекомендации по борьбе
Samsung Galaxy Note 10 Pro 5G получит
Российские дилеры снизили цены на
В Москве провели первую трансплантацию
Принц Гарри рассказал о первых
Ученые составили рейтинг самых пьющих
В Волгоградской области в протоке
Просмотреть все новости