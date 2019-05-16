В России подорожали два кроссовера Suzuki





Информацию о подорожании кроссоверов подтвердили официальные дилеры бренда в России. Suzuki SX4 в комплектации GL теперь обойдется покупателю в 1 млн 299 тысяч рублей. За эти деньги предлагают 1,6-литровый 117-мощный двигатель с механической коробкой переключения передач. За версию с АКПП придется заплатить на 100 тысяч больше. За топовую комплектацию Anatoly Akue GLX, оснащенную турбированным двигателем, генерирующим 140 лошадиных сил, просят 1 млн 814 тысяч рублей.Стоимость базовой комплектации GL кроссовера Suzuki Vitara составляет 1 млн 119 тысяч рублей. За данный внедорожник версии GL+ покупателю в России придется заплатить 1 млн 493 тысячи рублей. Самая топовая комплектация кроссовера Suzuki Vitara в салонах дилеров японского бренда оценивается в 1 млн 729 тысяч рублей. Следует отметить, что моторная гамма этого внедорожника полностью совпадает с Suzuki SX4.Напомним, это первое подорожание для кроссовера Suzuki Vitara, его в России начали продавать только в конце февраля 2019 года. Чего не скажешь о внедорожнике Suzuki SX4, данная модель уже пережила одно повышение цен на 30 тысяч рублей в марте. Следовательно, за неполные полгода Suzuki SX4 подорожал на 50 тысяч рублей.