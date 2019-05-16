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Сестра Жанны Фриске прокомментировала возврат долгов “Русфонду” и опровергла слухи о распродаже имущества

Сестра Жанны Фриске прокомментировала возврат долгов “Русфонду”, отметив, что для этого семье не потребовалось устраивать распродажу имущества. Имеются сведения, что для возврата части средств из 21,6 млн рублей дом певицы пришлось продать.
Сестра Жанны Фриске прокомментировала возврат долгов “Русфонду” и опровергла слухи о распродаже имущества

Спустя четыре года после смерти певицы Жанны Фриске не утихают споры о деньгах, которые удалось собрать на лечение артистки. На днях на счета “Русфонда” поступили 7,9 млн рублей, которые удалось выручить за участок земли и особняк в Подмосковье. В 2013 году дом Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева стоил около 38 млн рублей, но после смерти певицы недвижимость была арестована. Телеведущий отметил, что во время болезни они не были официально женаты, поэтому всеми деньгами распоряжались родители звезды. В частности, на лечение в Майами было направлено 11 млн рублей, а еще 25 млн Жанна Фриске направила на оплату лечения 19 тяжелобольных детей. Остаток пожертвований составил 21,6 млн рублей, их семья обязуется вернуть “Русфонду” согласно решению суда.
Сестра Жанны Фриске прокомментировала возврат долгов “Русфонду” и опровергла слухи о распродаже имущества

Родители звезды, которые вступили в наследство дочери, не захотели общаться с журналистами на данную тему. Сестра Жанны Фриске в разговоре с представителями “КП” отметила, что имущество семья не распродает.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:06

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