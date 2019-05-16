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Ученые: Недоедание замедляет процесс выздоровления пациентов

Учёные установили, что недоедание замедляет процесс выздоровления пациентов. Они также высоко оценили необходимость составления индивидуального рациона для каждого человека.
Ученые: Недоедание замедляет процесс выздоровления пациентов

Исследователи изучали состояние около 2 тыс. пациентов в восьми клиниках Швейцарии. Всех добровольцев разделили на две группы. В первой всем выдавали стандартное количество пищи, а вот вторая группа пациентов наблюдалась также у диетолога. Специалист составлял индивидуальный рацион для каждого в зависимости от его диагноза. После выписки обе группы в течении 30 дней соблюдали установленные нормы по питанию, а после вновь прошли детальное обследование.

Оказалось, что недоедание может серьёзно пошатнуть здоровье и замедлить процесс выздоровления. Из первой группы, где рациону не уделялось никакого внимания, эксперты констатировали ухудшение показателей у 27% участников. Вторая же, где у каждого респондента имелась своя личная диета, 20% показали существенные улучшения, а показатели всех остальных остались в пределах ожидаемой нормы.

Причиной, как отметили эксперты, является недостаток того или иного вещества в организме. Разные болезни провоцируют истощение организма по разным направлениям и именно поэтому для каждого пациента, особенно преклонного возраста, необходимо создать индивидуальный рацион.



 
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Наука
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 10:00

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