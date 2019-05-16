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В Красноярске мертвым найден пропавший год назад 23-летний парень

Пропавший 23-летний молодой человек найден мертвым в лесу под Красноярском. Поиски гражданина проводились около года.
В Красноярске мертвым найден пропавший год назад 23-летний парень

В конце марта 2018 года 23-летний парень из Красноярска вышел из дома на улице Северо-Енисейской и пропал без вести. Как отметила руководитель волонтеров Оксана Василишина, молодой человек оставил документы и мобильный телефон. Поиски проводились около года, на протяжение которого волонтеры расклеивали ориентировки и листовки, а также выезжали на поиски.

В четверг, 16 мая, пропавшего без вести парня нашли в лесу Емельяновского района, когда на его тело наткнулся один из местных жителей. Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле нет.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:55

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