В Красноярске мертвым найден пропавший год назад 23-летний парень





В конце марта 2018 года 23-летний парень из Красноярска вышел из дома на улице Северо-Енисейской и пропал без вести. Как отметила руководитель волонтеров Оксана Василишина, молодой человек оставил документы и мобильный телефон. Поиски проводились около года, на протяжение которого волонтеры расклеивали ориентировки и листовки, а также выезжали на поиски.В четверг, 16 мая, пропавшего без вести парня нашли в лесу Емельяновского района, когда на его тело наткнулся один из местных жителей. Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле нет.