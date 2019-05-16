Украинский суд отказался запрещать въезд в страну Федору Добронравову
Административный суд Киева утвердил решение, согласно которому актер Федор Добронравов получил отмену на запрет въезда в Украину. Ранее жалобу направляли СБУ и местного агентства, занимающегося вопросами кино.
Согласно недавно озвученному постановлению суда в Киеве, он отказывается удовлетворять новые апелляции, оставляя без изменений ранее утвержденные решения. Это подразумевает, что без изменений остается заключение более низких инстанций о снятии запрета на показ “Сватов” и въезда на территорию Украины Федора Добронравова.
Жалобу на данное решение ранее подавала СБУ. С 2017 года Федору Добронравову запрещалось въезжать в страну на протяжение трех лет, поскольку его имя состояло в перечне лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.
Согласно недавно озвученному постановлению суда в Киеве, он отказывается удовлетворять новые апелляции, оставляя без изменений ранее утвержденные решения. Это подразумевает, что без изменений остается заключение более низких инстанций о снятии запрета на показ “Сватов” и въезда на территорию Украины Федора Добронравова.
Жалобу на данное решение ранее подавала СБУ. С 2017 года Федору Добронравову запрещалось въезжать в страну на протяжение трех лет, поскольку его имя состояло в перечне лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:30