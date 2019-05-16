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Asus ZenFone 6 с откидной камерой показали на «живых» фото

Анонс смартфона Asus ZenFone 6 состоится уже 16 мая и незадолго до официального представления в Сети появились его «живые» фотографии. Устройство получит необычное решение с основной камерой, расположенной на откидном блоке и выполняющей роль фронтальной.
Asus ZenFone 6 с откидной камерой показали на «живых» фото

Недавно в Сети появились качественные рендеры Asus ZenFone 6, а уже на следующий день были опубликованы «живые» фотографии смартфона. Технические характеристики устройства до сих пор неизвестны, но его дизайн успел поразить не только обычных пользователей, но и даже экспертов. Новинка получит необычное решение проблемы фронтальной камеры, опередив этом вопросе компанию Samsung с гаджетом Galaxy A80.

Основная камера Asus ZenFone 6 расположится на откидном модуле, изначально находящемся посередине в верхней части задней панели. Если человеку понадобится сделать селфи – она изменит свое положение, поднимется и развернется кристаллами к пользователю. За это будет отвечать электрический модуль, но сейчас неизвестно, сколько времени займет подобный процесс переключения. Таким образом, устройство получит двойную камеру со вспышкой, одновременно являющуюся и основной, и фронтальной. Также новинка располагает сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Официальная презентация Asus ZenFone 6 пройдет уже 16 мая. Пока также неизвестно, будет ли такая откидная камера иметь механизм защиты от падений, как у OnePlus 7 Pro.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:22

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