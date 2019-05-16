Ученые обнаружили останки доисторического организма в янтаре
Ученые проводили исследования формирования янтаря и обнаружили в одной из частиц останки древнего вымершего организма. Специалисты считают, что эта находка даст необходимую информацию для изучения становления экосистемы Земли.
Китайская академия наук проводила изучение янтаря. Группа ученых, состоящая из представителей разных стран, обнаружила интереснейший экземпляр частицы ископаемой смолы. В этом образце были обнаружены останки древнейшего доисторического организма. Найденное существо – это аммонит, некогда обитавший в море, но давно вымерший.
В янтаре часто обнаруживаются фрагменты растений и животных древних видов. Ранее ученые не находили кальмароподобных представителей. Исследователи предполагают, что находка станет важным звеном в изучении формирования экосистемы планеты. Также ученые предполагают, что им удастся извлечь больше информации для понимания процессов образования янтаря.
Китайская академия наук проводила изучение янтаря. Группа ученых, состоящая из представителей разных стран, обнаружила интереснейший экземпляр частицы ископаемой смолы. В этом образце были обнаружены останки древнейшего доисторического организма. Найденное существо – это аммонит, некогда обитавший в море, но давно вымерший.
В янтаре часто обнаруживаются фрагменты растений и животных древних видов. Ранее ученые не находили кальмароподобных представителей. Исследователи предполагают, что находка станет важным звеном в изучении формирования экосистемы планеты. Также ученые предполагают, что им удастся извлечь больше информации для понимания процессов образования янтаря.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:16