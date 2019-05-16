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Ученые обнаружили останки доисторического организма в янтаре

Ученые проводили исследования формирования янтаря и обнаружили в одной из частиц останки древнего вымершего организма. Специалисты считают, что эта находка даст необходимую информацию для изучения становления экосистемы Земли.
Ученые обнаружили останки доисторического организма в янтаре

Китайская академия наук проводила изучение янтаря. Группа ученых, состоящая из представителей разных стран, обнаружила интереснейший экземпляр частицы ископаемой смолы. В этом образце были обнаружены останки древнейшего доисторического организма. Найденное существо – это аммонит, некогда обитавший в море, но давно вымерший.

В янтаре часто обнаруживаются фрагменты растений и животных древних видов. Ранее ученые не находили кальмароподобных представителей. Исследователи предполагают, что находка станет важным звеном в изучении формирования экосистемы планеты. Также ученые предполагают, что им удастся извлечь больше информации для понимания процессов образования янтаря.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:16

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