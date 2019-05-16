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MicroSD-карта памяти объемом 1 Тб появилась в продаже за 450 долларов

Начались продажи карты памяти microSDXC UHS-I от SanDisk объемом 1 Тб. На рынке устройство будут продавать по цене 450 долларов.
MicroSD-карта памяти объемом 1 Тб появилась в продаже за 450 долларов

Впервые широкая публика увидела новинку в начале года на форуме MWC 2019. Карта выпущена для топ-устройств, видеорекордеров и подобных устройств. Показатель A2, демонстрирующий операции ввода и вывода в секунду, при чтении и записи составляет не менее 4000 и 2000 соответственно.

MicroSDXC UHS-I способна записывать данные со скоростью до 90 Мб/с. Процесс чтения осуществляется на наибольшей скорости для UHS-I, но в отдельных устройствах достигает 160 Мб/с. Карта памяти на 1 Тб устойчива к влаге, излучению рентгена и температурным перепадам.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:45

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