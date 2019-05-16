Эксперты выяснили, какой заработок необходим семье в России для “нормальной жизни”





В проходившем в апреле масштабном вопросе были задействованы 1,5 тысячи респондентов, чей возраст составил не менее 18 лет, притом в перечне присутствовали как жители сел, так и федеральных центров страны. Около 25% граждан заявляли, что для “нормальной жизни” семье необходимо в месяц иметь порядка 45-60 тыс рублей, свыше 50% рассчитывают на доход 60-120 тыс рублей. При этом 11% участников опроса отметили, что семейству, насчитывающему трех членов, потребуется 120 тыс рублей в месяц. Лишь 2% выразили готовность жить в семье с доходом 20-30 тыс рублей, и 1% — менее указанной суммы.Жители Северо-Запада озвучили оптимальную сумму для нормального существования семьи, которая превышает средний доход в стране. Жителям региона требуется 93,5 тыс рублей, когда в Центральном округе местные рассчитывают на 82,9 тыс рублей.