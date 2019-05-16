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Эксперты выяснили, какой заработок необходим семье в России для “нормальной жизни”

В результат опроса “Ромира” эксперты выяснили, какой заработок необходим семье на территории России для “нормальной жизни”. Оказалось, что для семейств из трех человек достаточно порядка 78 тыс рублей на ежемесячные расходы.
Эксперты выяснили, какой заработок необходим семье в России для “нормальной жизни”

В проходившем в апреле масштабном вопросе были задействованы 1,5 тысячи респондентов, чей возраст составил не менее 18 лет, притом в перечне присутствовали как жители сел, так и федеральных центров страны. Около 25% граждан заявляли, что для “нормальной жизни” семье необходимо в месяц иметь порядка 45-60 тыс рублей, свыше 50% рассчитывают на доход 60-120 тыс рублей. При этом 11% участников опроса отметили, что семейству, насчитывающему трех членов, потребуется 120 тыс рублей в месяц. Лишь 2% выразили готовность жить в семье с доходом 20-30 тыс рублей, и 1% — менее указанной суммы.

Жители Северо-Запада озвучили оптимальную сумму для нормального существования семьи, которая превышает средний доход в стране. Жителям региона требуется 93,5 тыс рублей, когда в Центральном округе местные рассчитывают на 82,9 тыс рублей.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:16

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