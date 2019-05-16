Анна Ковальчук рассказала о родах прямо на съемочной площадке
Российская актриса Анна Ковальчук много лет назад снималась в сериале «Тайны следствия», где играла роль Маши Шевцовой. Артистка рассказала о необычном случае - родах прямо на съемочной площадке, они состоялись 19 лет назад.
Тогда Анна Ковальчук во время очередных съемок сериала «Тайны следствия» была беременна, поэтому продюсерам проекта пришлось несколько изменить сюжет, чтобы актриса могла показывать в кадре свой округленный живот. В один момент съемок стало понятно, что артистке в скором времени необходимо будет рожать, поэтому было принято решение, что героиня Маша Шевцова тоже родит ребенка прямо по ходу развития событий. Режиссер подошел к актрисе и рассказал о своих планах, та согласилась. В сериале даже оказалось пара кадров с реальных родов артистки, на них видно, как новорожденную дочку кладут на грудь женщины. «Так случилось, что первый съемочный день дочки был и ее первым днем жизни», - констатирует знаменитость.
Эта история произошла 19 лет назад, но рассказать о ней Анна Ковальчук решила только недавно. Сейчас дочка знаменитости уже взрослая и ищет свое призвание в жизни. Артистка отметила, ее наследница не захотела идти по пути матери, и выбрала для себя совершенно другое направление деятельности. Сейчас 19-летняя девушка учится на юридическом факультете, изучает законодательство КНР и китайский язык.
Тогда Анна Ковальчук во время очередных съемок сериала «Тайны следствия» была беременна, поэтому продюсерам проекта пришлось несколько изменить сюжет, чтобы актриса могла показывать в кадре свой округленный живот. В один момент съемок стало понятно, что артистке в скором времени необходимо будет рожать, поэтому было принято решение, что героиня Маша Шевцова тоже родит ребенка прямо по ходу развития событий. Режиссер подошел к актрисе и рассказал о своих планах, та согласилась. В сериале даже оказалось пара кадров с реальных родов артистки, на них видно, как новорожденную дочку кладут на грудь женщины. «Так случилось, что первый съемочный день дочки был и ее первым днем жизни», - констатирует знаменитость.
Эта история произошла 19 лет назад, но рассказать о ней Анна Ковальчук решила только недавно. Сейчас дочка знаменитости уже взрослая и ищет свое призвание в жизни. Артистка отметила, ее наследница не захотела идти по пути матери, и выбрала для себя совершенно другое направление деятельности. Сейчас 19-летняя девушка учится на юридическом факультете, изучает законодательство КНР и китайский язык.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:02