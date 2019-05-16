Анна Ковальчук рассказала о родах прямо на съемочной площадке

Тогда Анна Ковальчук во время очередных съемок сериала «Тайны следствия» была беременна, поэтому продюсерам проекта пришлось несколько изменить сюжет, чтобы актриса могла показывать в кадре свой округленный живот. В один момент съемок стало понятно, что артистке в скором времени необходимо будет рожать, поэтому было принято решение, что героиня Маша Шевцова тоже родит ребенка прямо по ходу развития событий. Режиссер подошел к актрисе и рассказал о своих планах, та согласилась. В сериале даже оказалось пара кадров с реальных родов артистки, на них видно, как новорожденную дочку кладут на грудь женщины. «Так случилось, что первый съемочный день дочки был и ее первым днем жизни», - констатирует знаменитость.Эта история произошла 19 лет назад, но рассказать о ней Анна Ковальчук решила только недавно. Сейчас дочка знаменитости уже взрослая и ищет свое призвание в жизни. Артистка отметила, ее наследница не захотела идти по пути матери, и выбрала для себя совершенно другое направление деятельности. Сейчас 19-летняя девушка учится на юридическом факультете, изучает законодательство КНР и китайский язык.