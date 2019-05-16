Блогер проверил OnePlus 7 Pro на водостойкость





Во время официальной премьеры OnePlus 7 Pro производитель многое рассказал о технических особенностях разработки. Зрители узнали о качественной камере, экране с высокой частотой обновления и хорошем процессоре. Не рассказал автор проекта о защищенности от воды, поэтому вышеупомянутый блогер решил испытать смартфон на "живучесть".До презентации в компании заявили, что телефон выйдет с определенной защитой от проникновения воды, несмотря на отсутствие сертификата IP. По завершению анонса Мэттью Мониз решил выяснить правдивость этого утверждения.Он поместил OnePlus 7 Pro в воду на полчаса. Продолжительное время не помешало смартфону сохранить работоспособность, к тому же он не получил заметных повреждений камеры, микрофон и дисплей функционировали, как и прежде. Слегка ухудшились динамики при восприятии аудиотреков ощущались искажения. При этом блогер просит не повторят подобные действия с OnePlus 7 Pro, стоимость которого составляет почти 670 долларов