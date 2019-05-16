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Михаила Боярского на съемках “Гардемарины - 4” дублируют в интимных сценах

Актер Михаил Боярский задействован в съемках фильма “Гардемарины - 4” в Крыму. В новом размещенном в сети Instagram видео артист отметил, что во всех интимных сценах его дублируют.
Михаила Боярского на съемках “Гардемарины - 4” дублируют в интимных сценах

Кинорежиссер Светлана Дружинина опубликовала в сети Instagram ролик, на котором запечатлена рядом с Михаилом Боярским и декоратором по имени Яша. Артисты запечатлены в гриме, а мужчина слева от Дружининой напоминает Боярского, но явно моложе 69-летней звезды. Обращаясь к Боярскому, Дружинина назвала его своим другом, а также верным товарищем, ответив, что молодой человек по имени Яша часто участвует в дубляже. В частности, в интимных сценах нового фильма Боярского дублируют, о чем сообщила в своем видео Дружинина.

Михаил Боярский предстал в образе Сержа Де Брильи, отличающегося собственным интересом к красивым женщинам. В съемках также участвуют Анна Семенович и Алексей Панкратов-Черный, которые играют семейную пару.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:37

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