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Женя Огурцова из «Ранеток» развелась со вторым мужем

Бывшая участница поп-рок-группы «Ранетки» Женя Огурцова рассталась официально со своим вторым супругом. Анатолий Романов в последнее время негативно относился к жене, оскорблял ее, что и послужило причиной развода.
Женя Огурцова из «Ранеток» развелась со вторым мужем

Экс-«ранетка» не стесняется делиться моментами своей жизни с подписчиками в соцсетях. Прославилась Огурцова как гитаристка в составе некогда популярной группы и актриса, но пока в ее жизни идет черная полоса, знаменитость разошлась с мужем-дизайнером и у ее ребенка проблемы со здоровьем. Супруг Анатолий Романов расстался с бывшей уже женой со скандалом. Певица призналась, что он позволял себе оскорблять ее и жалел о расходах на возлюбленную, которая тогда находилась в декрете и не могла работать.

Евгения Огурцова рада разводу, но в то же время испытывает сожаление от того, то прежде приятные отношения стали в итоге для нее пустым местом. Экс-любовную связь с Романовым она сравнила с книгой, которую после прочтения закрыла и поставила на полку шкафа.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:52

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