Женя Огурцова из «Ранеток» развелась со вторым мужем

Экс-«ранетка» не стесняется делиться моментами своей жизни с подписчиками в соцсетях. Прославилась Огурцова как гитаристка в составе некогда популярной группы и актриса, но пока в ее жизни идет черная полоса, знаменитость разошлась с мужем-дизайнером и у ее ребенка проблемы со здоровьем. Супруг Анатолий Романов расстался с бывшей уже женой со скандалом. Певица призналась, что он позволял себе оскорблять ее и жалел о расходах на возлюбленную, которая тогда находилась в декрете и не могла работать.Евгения Огурцова рада разводу, но в то же время испытывает сожаление от того, то прежде приятные отношения стали в итоге для нее пустым местом. Экс-любовную связь с Романовым она сравнила с книгой, которую после прочтения закрыла и поставила на полку шкафа.