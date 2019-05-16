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Медики назвали запахи, предупреждающие о проблемах со здоровьем

Медики отмечают, запахи, исходящие от тела, являются сигналами здоровья организма. Некоторые из них могут говорить о том, что у человека имеются проблемы, поэтому после их обнаружения необходимо обращаться к специалисту.
Медики назвали запахи, предупреждающие о проблемах со здоровьем

Самый очевидный сигнал, говорящий о наличии болезней – это неприятный запах изо рта по утрам. Многие люди считают это нормальным явлением, но это не совсем так. Если человек регулярно чистит зубы, но утром у него все равно образовывается сильный неприятный запах – это сигнал проблем. Они могут быть связаны с желудочно-кишечным трактом, нарушением дыхания во сне и многим другим. Медики выделили и другой запах изо рта, но он должен появляться не утром, а в течении дня – фруктовый. Это свидетельство того, что в организме концентрация инсулина понизилась, а глюкозы – повысилось. В последствии это может привести к диабетическому кетоацидозу.

Следующий важный аспект, на который необходимо обращать внимание – это запах мочи и кала. Медики отмечают, резкое его ухудшение может говорить о начале серьезных проблем в организме. Изменения в стуле могут стать следствием непереносимости лактозы, проблем с пищеварением и онкологических болезней. Ухудшение мочи говорят о инфекциях мочеиспускательных путей, сахарном диабете, камнях в почках и раке.

Последний сигнал, отмеченный медиками – это запах ног. Если он резкий и неприятный, то это может говорить о развитии на этой части тела бактерий и грибков.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:34

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