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Ученые раскрыли роль “второго мозга” в пищеварении

Французские ученые в результате изучения эмбриогенеза раскрыли роль “второго мозга” в пищеварении. Выяснилось, как нейроны контролируют мышечные сокращения, участвующие в пищеварении.
Ученые раскрыли роль “второго мозга” в пищеварении

Две мышцы в кишечнике движутся вместе и смешивают поглощенную пищу, а между ними находится автономная сеть нейронов, известная как “второй мозг”. Изучая развитие движения, связанного с пищеварением у куриных эмбрионов, команда исследователей из CNRS и Парижского университета выяснила, как нейроны контролируют мышечные сокращения, участвующие в пищеварении. Первые движения в кишечнике являются мускулистыми, но исследователи обнаружили, что активированная кишечная нервная система координирует эти две мышцы. Оказалось, когда первая сокращается, чтобы протолкнуть пищу через кишку, а нейроны, деформированные этим движением, влияют на вторую мышцу, чтобы расслабить ее, открывая проход.

Изучение данных рефлексов на эмбриональной стадии дает дополнительное понимание того, как эти органы функционируют. Результаты исследования помогут в изучении болезней кишечника и обнаружении новых путей лечения.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:21

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