Во время болезни звезда «Дома-2» Саша Черно устроила в своей комнате бардак





Несколько дней назад в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск проекта «Спаси свою любовь», который поверг в шок многих телезрителей. А все потому, что им пришлось наблюдать за бардаком, который устроила в собственной комнате Черно.Стоит отметить, что Александре довольно часто достается по полной программе за «срач», который она разводит в Периметре. К примеру, Ксения Бородина не единожды буквально заставляла семейство Черно и Оганесян убираться в комнате, указывая на то, что за их нечистоплотностью в итоге приходится наблюдать зрителям.Несмотря на это Саша по-прежнему уверяет, что является «главной чистюлей» телестройки «Дом-2» и шоу «Спаси свою любовь», а недавний беспорядок в комнате объясняет тем, что болела и ей было очень плохо.Сейчас в социальных сетях весьма активно обсуждают кадры из недавнего эфира «Дома-2». По словам интернет-пользователей, помещение, в котором живет семейство Черно и Оганесяна, можно смело спутать со свалкой, в центре которой то и дело находится Саша.Потрясло телезрителей и то, насколько много ест Александра даже когда болеет. На данный момент фолловеры снова принялись обсуждать фигуру 25-летней звезды «Дома-2», ведь, как известно, сейчас девушка весит почти 150 килограмм.